Valenciano ve "relativamente grave" la división del PSOE sobre la reforma

La coordinadora del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha tratado de minimizar las discrepancias internas que han surgido en torno a la reforma de la Constitución y ha explicado que el PSOE es un partido que debate abiertamente, pero prevé que cuando la reforma esté definitivamente acordada, todos los socialistas la compartirán.



"Que salgan discrepantes con esta cuestión es relativamente grave en la medida en que es comprensible que haya un debate sobre esto y el PSOE es un partido que debate y además debate abiertamente. En esta medida, la gente tiene una cierta dificultad para comprenderla, incluso para compartirla, pero creo que cuando esté acordado lo compartirán", ha señalado Valenciano en declaraciones a una radio nacional.



Por ello, la dirigente socialista ha aprovechado para pedir "un poco de prudencia y paciencia" a todos los diputados que han mostrado su oposición a la reforma hasta que ésta quede bien definida tras la negociación que están llevando a cabo los grupos parlamentarios.

No le sorprende que Antonio Gutiérrez discrepe

"Entiendo que haya muchos compañeros que tengan dificultades para verlo, que sea una decisión que les afecte, que les resulte difícil", ha señalado Valenciano, quien ha subrayado que no le ha sorprendido que uno de estos diputados discrepantes sea el ex líder de CC.OO. Antonio Gutiérrez, ya que "no es la primera vez que discrepa de algunas de las medidas duras que ha habido que adoptar estos años".



La dirigente socialista ha justificado estas posturas dentro del PSOE por ser "un partido que debate abiertamente" y que tiene "voces plurales, distintas personalidades", aunque ha querido diferenciar estas discrepancias del apoyo al candidato a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba. "No tiene nada que ver con nuestro candidato y proyecto, que en estos momentos es respaldado por la totalidad del partido", ha asegurado.



Valenciano ha remarcado que la reforma de la Constitución para fijar un techo de déficit y deuda pretende "garantizar en el futuro estabilidad en las cuentas y enviar un mensaje que dé seguridad y garantías a aquellos que tienen que ayudar" a España y comprar su deuda soberana.



Rubalcaba trabaja "muy directamente"

Valenciano ha confirmado que Rubalcaba está "trabajando muy directamente con los negociadores para tratar de establecer los límites" en el cambio constitucional, así como para "intentar que se amplíe el consenso" a otros grupos parlamentarios y "no sea sólo una decisión que se adopte entre PP y PSOE".



También ha recordado lo que dijo el miércoles el propio candidato socialista, cuando explicó que la reforma se incluirá una "fórmula flexible" que permita a las administraciones públicas afrontar las situaciones de mayor dificultad económica.



Además, ha subrayado que una de las posibilidades que están barajando los negociadores es que la reforma no incluya explícitamente una cifra exacta de límite de déficit y deuda, sino que este punto se desarrolle "más despacio" después.