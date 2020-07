Urdangarin presenta un listado de bienes susceptibles de embargo ante el juzgado

El duque de Palma registró este viernes un listado de sus bienes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, dos días después de que venciera el plazo fijado por el magistrado José Castro para el pago de la fianza de 8.189.448,44 euros en concepto de responsabilidad civil para Urdangarin y Torres en el caso Nóos, han informado fuentes judiciales.

Con la presentación de este listado de bienes, la defensa de Urdangarin se adelanta al siguiente paso en los casos en los que se fija una fianza civil y ésta no es constituida, que consiste en que el juzgado requiere la presentación de una relación de bienes susceptibles de ser embargados.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) informó el jueves de que el juzgado de Instrucción 3 solicitaría dicho listado tanto a Urdangarin como a Torres, después de que no hubieran pagado la fianza, pero aún no lo había hecho. Por su parte, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, aún no ha notificado sus bienes tras la fijación de la fianza.

El juez impuso la fianza de 8.189.448,44 euros el pasado día 30, en concepto de caución civil por las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran atribuirse a ambos en el caso Nóos.

La cantidad, que se ajusta a lo solicitado por la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de unos 6,1 millones de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.

En el auto en el que impuso la fianza, el juez advertía a Urdangarin y Torres de que si no depositaban la fianza en cinco días hábiles, plazo que acabó el miércoles, se procedería "al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios".

Tanto el duque de Palma como su exsocio presentaron el martes dos recursos de reforma contra la fianza y rechazaron que el Instituto Nóos cometiera ningún delito.

La presentación de los recursos no les exime de la obligación de constituir la fianza. En su recurso, el abogado de Urdangarin calificó la fianza de "desproporcionadamente excesiva" porque crearía un "empobrecimiento injusto" al duque de Palma, que se vería obligado a pagar importes ya abonados a Hacienda en concepto de IVA e IRPF, y además advirtió de que podría acudir al Tribunal Constitucional por considerar que se ha vulnerado su derecho de defensa en la instrucción.

Por su parte, el defensor de Torres rechazó que la caución sea solidaria para los dos cuando quien siempre "disponía, decidía y ordenaba" en el Instituto Nóos era Urdangarin y en todo caso él no sería autor de los hechos que se investigan, sino "todo lo más partícipe".