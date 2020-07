Urdangarin pide declarar prescritos los posibles delitos que desvele Hacienda

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha reclamado a la Audiencia Provincial de Palma que, si del informe que la Agencia Tributaria de Cataluña tiene previsto presentar ante el juez se desprende que incurrió en posibles delitos fiscales en relación a los años 2003, 2004 y 2005, éstos se declaren prescritos y "no sean valorados a efectos procesal o penal alguno".



Así lo expone el letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, en el recurso de apelación que ha interpuesto contra uno de los últimos autos del juez instructor de las pesquisas sobre el Instituto Nóos, José Castro, quien a petición de la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la delegación de Hacienda de Cataluña datos fiscales de Nóos y de las entidades a él vinculadas referentes a esos años.



En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del marido de la Infanta Cristina asevera que, pese a que no es el momento de exponer al Juzgado y a la Audiencia un "panegírico" acerca de la prescripción de los delitos, los "avatares" de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional así como el Código Penal establecen que la prescripción "es causa de extinción de la responsabilidad penal".



"En consecuencia, si el delito está prescrito no hay ni puede haber responsabilidad penal y, por tanto, su instrucción acerca de los hechos y de las conductas prescritas está prohibida por la propia normal penal", incide el abogado en su escrito, en el que recalca por tanto que, "por obvio que parezca, si los ejercicios fiscales de cualquier empresa correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005 están prescritos", no pueden ser "investigados" en sede penal.



De hecho, al hilo de lo anterior Pascual Vives se pregunta: "¿A qué efectos distintos se puede valorar el contenido de unos ejercicios fiscales prescritos? Clara y definitivamente, a ningún efecto", asevera. Tanto es así que el asistente legal de Urdangarin considera esta pretensión como "una nueva ligereza o exceso verbal, por tratarse ahora de una clara decisión judicial de valoración futura con carácter inexorable". En este contexto, el abogado apela a la necesidad de "denunciar de inmediato la observancia de cualquier actuación contraria a la Ley que rige las normas reguladoras del proceso penal" y, en este caso, "en cuanto a la extinción de la responsabilidad penal por prescripción".