Urdangarin no fue capaz de contestar a 150 preguntas del juez

Iñaki Urdangarin no pudo contestar a unas 150 cuestiones que le plantearon, principalmente, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, y también la Fiscalía anticorrupción y varios abogados, con ocasión de su declaración en los juzgados de la capital balear del pasado fin de semana.

El duque de Palma alegó desconocimiento, ignorancia o no haber sido informado en su día respecto de las numerosas cuestiones que le fueron planteadas. En muchos casos explicó que las preguntas que le formulaban tenían relación con asuntos que ocurrieron en el Instituto Nóos una vez él se había desligado del mismo, en marzo de 2006.

En su declaración ante el juez, Urdangarin deja claro también que el organigrama del Instituto Nóos especificaba "las funciones" que debía desempeñar "cada uno" de sus miembros y que su cometido no tenía ninguna relación con la contabilidad o la facturación, por lo que no pudo responder ni precisar el precio de los proyectos que se hacían.

En varias ocasiones, el duque de Palma remitió las preguntas a otros imputados al considerar se deben formular a su exsocio Diego Torres, al contable Marco Antonio Tejeiro o al secretario de Nóos y contable de varias empresas Miguel Tejeiro. El juez insistió en preguntarle varios detalles sobre el cobro de distintos proyectos acerca de los cuales Urdangarin dijo no conocerlos, no haber redactado él los convenios o no poder precisar nada al respecto.

También fue preguntado por reuniones a las que aseguró que nunca asistió. A preguntas relacionadas con distintas empresas, sociedades y entidades bancarias, Urdangarin reiteró en varias ocasiones que no sabía nada al respecto y también dijo varias veces que es la primera vez que había oído hablar de las mismas.

En otros casos, el duque de Palma dijo no recordar a qué se referían algunos documentos, y a un abogado llegó a explicarle que el olvido se debía a que "ha pasado mucho tiempo".