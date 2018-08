Una de las víctimas de Santi Potro: "Es un día muy duro, las víctimas no pueden dejar de llorar"

El histórico etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, disfruta ya de su libertad tras 31 años en prisión por 40 asesinatos, ante la resignación de las víctimas del terrorismo, que reclaman impedir que se celebren actos de homenaje, y los reproches entre PP y PSOE a cuenta de sus políticas sobre ETA.

Potros (Lasarte, Guipúzcoa, 1948) ha sido excarcelado de la prisión de Topas (Salamanca) tras pasar 31 de sus 70 años en la cárcel, 13 en Francia y 18 en España, y superar el cumplimiento máximo de privación de libertad. Se trata de la persona que ordenó los atentados más sanguinarios de ETA, entre ellos el del Hipercor en Barcelona, con 21 muertos, o el de la plaza de la República Dominicana en Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles.

El principal temor de las víctimas son los homenajes de bienvenida que puedan celebrarse en el País Vasco, si bien por el momento no hay indicios de la preparación de actos para recibir a Potros, que, tras la ruptura del alto el fuego de ETA en 2006 con el atentado en la T-4 de Barajas, se sumó al sector crítico con la banda terrorista.

Son imágenes, las de los homenajes, que causan un "dolor tremendo", asegura la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Carmen Ladrón de Guevara en declaraciones a Efe y advierte que denunciarán cualquier gesto como un delito de humillación a las víctimas. "Se lo hemos prometido", asegura.

El Gobierno sostiene que estará atento: "Si hay un delito que puede ser subsumido en el enaltecimiento del terrorismo o menosprecio de las víctimas, evidentemente para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha garantizado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista con Efe.

La excarcelación de Potros también ha llevado al líder del PP, Pablo Casado, a instar al Gobierno a "extremar las precauciones" para impedir los homenajes a presos de ETA y en particular a Arrospide Sarasola. Ha defendido por ello la necesidad de una ley de memoria, dignidad y justicia, para que las víctimas sean recordadas y en la que quede constancia de que no se "toleran homenajes a terroristas". Tampoco el PP, ha dicho, "va a tolerar ningún acercamiento de presos etarras" a cárceles del País Vasco, porque "no cabe un beneficio a asesinos que no han tenido la decencia" de ayudar a esclarecer 300 atentados, y ha advertido al Ejecutivo de que "tendrá la oposición frontal" si lo hace.

Ha vuelto también a manifestarse en contra de la retirada del recurso contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales, al defender que "en España no ha habido abusos policiales, sino muchos policías y guardias civiles" asesinados por ETA.

Antes estas manifestaciones, la secretaria de la UE del PSOE, Iratxe García, ha reprochado a Casado, al que ha definido como "el pupilo de Aznar", que utilice de forma irresponsable "el dolor de las víctimas" del terrorismo para atacar al Gobierno. La eurodiputada ha lamentado que el PP, en lugar de optar por una oposición constructiva, se haya apoyado "en el miedo y en los populismos" al hacer "bandera" en su discurso de un posible traslado de presos de ETA al País Vasco.

También ha sido crítica con Pedro Sánchez la presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que le ha afeado en Twitter que publicara un mensaje recordando el nombre de las 'Trece Rosas' y ninguno con el de los 40 asesinatos de Potros. "Podrías recordar también los nombres de las víctimas del terrorismo cuyo asesino Santi Potros ha salido en libertad? O eso no queda bien en el pacto para alcanzar la Moncloa?", le interpela a Sánchez en un tuit Pedraza, miembro de la Junta Directiva Nacional del PP y comisionada de víctimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid.

El Departamento psicosocial de la Asociación Víctimas del Terrorismo está haciendo seguimiento de las víctimas más afectadas por su excarcelación, acontecimiento que muchos no se esperaban, según ha explicado la abogada de la asociación.

Desde la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, su portavoz, Naike Díez, ha asegurado entender y compartir "el dolor" de las víctimas por esta la excarcelación, si bien ha expuesto que el etarra "ha cumplido con la ley" y ha estado 31 años "alejado de su casa".

El portavoz de Etxerat, que ha participado en una manifestación para reclamar el acercamiento de los presos etarras al País Vasco, ha denunciado la política de dispersión que sufren "familiares y amigos" de los reclusos, que lleva vigente casi 30 años.