El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que iremos a elecciones el próximo 10 de noviembre después de que el Rey Felipe VI concluyera la ronda de consultas con los partidos y constatara que no hay apoyos suficientes para ir a una nueva investidura. Sánchez ha culpado a los líderes de los principales partidos de no facilitar la investidura, y ha sido entonces cuando los tuiteros le han recordado un comentario que hizo en 2016 a Mariano Rajoy cuando decía que el único culpable de no conseguir una mayoría suficiente, era él.