La Justicia paraliza el cierre de las urgencias de CLM de tres pueblos que recurrieron

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha modificado las medidas cautelares que dictó el pasado día 17 sobre las urgencias sanitarias nocturnas en 21 municipios de la comunidad y permite al Gobierno regional cerrar por la noche estos PAC a excepción del de Tembleque, el municipio que recurrió.



En un auto notificado por la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha ha atendido parcialmente las alegaciones del Gobierno regional y ha determinado que el Ayuntamiento de Tembleque (Toledo) no está legitimado para solicitar el mantenimiento del servicio de urgencias nocturnas en el resto de la veintena de municipios afectados.



La cuestión de fondo -si se ajusta a derecho la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se decretó el cierre del servicios nocturno en los 21 Puntos de Atención Continuada (PAC)- se solventará en una sentencia que se dicte una vez terminado el procedimiento, aclara el TSJ.



En este auto de 18 páginas y que tiene un voto particular, la sala ha decidido mantener abiertas las urgencias de noche en Tembleque ante el "serio riesgo" de que, de no hacerlo, una sentencia que le diera la razón a este municipio perdiera su efecto.

Los PAC se mantendrán abiertos en dos pueblos de La Alcarria

Los puntos de atención continuada (PAC) de Pobo de Dueñas y de Budia, ambos en la provincia de Guadalajara, se mantendrán abiertos de noche como medida "cautelarísima" hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) decida si procede su cierre.

El cierre nocturno de estos dos puntos de atención continuada fue recurrido por los Ayuntamientos de Durón, en el caso de Budia, y Adobes, en el de Pobo de Dueñas, por ser los centros de referencia en sus zonas básicas de salud.

Fuentes del TSJ han explicado que esos dos centros se mantienen abiertos hasta que el Tribunal se pronuncie sobre si procede mantener la medida cautelarísima o levantarla, es decir, hasta que haya una decisión como ha hecho en el caso de Tembleque.

En cualquier caso, la medida que ha tomado el tribunal sobre Tembleque tampoco entra en el fondo del asunto -si la orden de cierre de la Consejería de Sanidad se ajusta o no a derecho-, que se resolverá en una sentencia posterior.