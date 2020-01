Torra reta al Parlament a que defienda su escaño a pesar de haberlo perdido

El pleno del Parlament ha comenzado con el presidente de la cámara, Roger Torrent, de ERC, dando cuenta de la nueva situación de Quim Torra, no es diputado, solo presidente de la Generalitat. Ha advertido al presidente que su voto no podrá ser contabilizado para no comprometer la validez de las decisiones de la cámara catalana. Torrent ha señalado que los fallos de la Junta Electoral Central y del Tribunal Supremo que ha pedido retirar el acta a Torra, condenado por desobediencia, es "injustificable", pero ha defendido que tiene que proteger al conjunto del Parlamento de Cataluña. El secretario general del Parlament, Xavier Muro, ha dado instrucciones a los servicios de la cámara catalana para retirar la condición de diputado a Quim Torra. Y ha añadido: "Este Parlament defiende su condición de president' y puede intervenir cuando quiera".

Lo que ha reclamado Torra, para reivindicar las dos cosas, no aceptando dejar de ser parlamentario: "Confío que este Parlament rectifique esta irregularidad de forma inmediata. Si no, pondrán en riesgo la continuidad de las instituciones". Torra asegura que el Estado español le quiere "usurpar irregularmente" su acta de diputado: "La independencia solo es posible con la fuerza de la unidad, no permitir que la represión nos paralice y respetar la voluntad popular... ¿Dejaremos que una institución administrativa y sin competencias limite nuestras libertades?", refiriéndose a la Junta Electoral Central. Y apela a todos para que defiendan su acta: "¿Tiene valor lo que votamos? ¿O son simbólicas las resoluciones de este Parlament?".

Suspendido el pleno tras llamar delincuente a Torra

Tras la intervención del presidente de la Generalitat, han comenzado a intervenir los grupos. El primero Ciudadanos, que ha sido interumpido por el presidente de la cámara, para que retirara la expresión de delincuente referida a Torra. Lorena Roldán, su portavoz, se ha negado, ya que dice, es una persona condenada por un tribunal. Torrent no se lo permite, entonces los diputados de Cs gritan delincuente desde los escaños y el presidente suspende el pleno.