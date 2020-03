Torra y ERC escenifican sus diferencias en el pleno del Parlament

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, que reconsidere la decisión de retirarle escaño de diputado en la cámara tras el "escándalo" de la Junta Electoral Central (JEC). "Ahora que sabemos cómo se ha llegado a esta resolución, y cuán viciadas estaban estas resoluciones, pido a Torrent que reconsidere esta decisión", ha reclamado en la sesión de control en el Parlament, tras saberse que uno de los miembros de la JEC Andrés Betancor estaba a sueldo de Cs.

A la vez Esquerra ha echado en cara a Junts per Catalunya que haya criticado la mesa de diálogo. Su portavoz, Sergi Sabrià, les ha dicho que "menosprecian la mesa". Y Torra les ha contestado que la defienden con "escepticismo y prudencia": "Nosotros no vamos con el lirio en la mano, nosotros sabemos perfectamente quién es el Estado español".

También ha pedido al Parlament que recupere la Ley de la Sindicatura Electoral propia "para no tener que pasar más por la Junta Electoral Central". "La actuación de la JEC pone bajo sospecha todas las resoluciones emitidas, y en concreto también la mía", ha reivindicado Torra, que también ha reprochado que otro de sus miembros, Carlos Vidal, militara en el PP hasta pocas semanas antes de su nombramiento. En su opinión, lo que ocurre en la JEC no es normal: "Fuera, todo el mundo lo encuentra una aberración ética y moral. Deberían ser los primeros en decir que esto es un escándalo", ha dicho dirigiéndose a Cs y PP.

El presidente del Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha cargado contra Torra tras sus críticas a la JEC: "No nos pueden dar lecciones de democracia", porque el Govern tiene a sueldo a un integrante de la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona, ha asegurado el dirigente naranja. Y califica de 'okupa' a Torra. Lo que lleva a otro enfrentamiento con el presidente de la cámara: "La mento que en esta cámara se permita que se me insulte y usted no proteste". El presidente de la Generalitat se ha sentado negándose a contestar.