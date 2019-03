Tomás Gómez exige primarias para elegir al candidato socialista en la Comunidad de Madrid

Tomás Gómez, recientemente destituido del PSM, y Carme Chacón, posible aspirante a las primarias del PSOE, han coincidido en exigir que el candidato socialista a la comunidad de Madrid sea elegido por primarias y no a dedo por la dirección del partido. Tanto Gómez, que ha renunciado a su escaño autonómico, como Chacón son miembros de la ejecutiva federal del PSOE.



El presidente de la gestora del PSM, Rafael Simancas, ha asegurado que los madrileños no confiaban en el partido y había que adoptar una decisión. Sin embargo, la fórmula de que de que sea una gestora la elija al candidato no le vale a Tomás Gómez y exige que sean los militantes los que escojan al candidato. Justo eso piensa Carme Chacón, pero hay otros que apoyan a la decisión tomada por el secretario general.



Es el caso de García Page, que desde Castilla La Mancha ha dado su 'O.K.' a la decisión de Pedro Sánchez. Y también así piensa Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE, que defiende que era necesario el relevo de Tomás Gómez.



Mientras se busca un candidato para la comunidad de Madrid, el que compite por el Ayuntamiento, Antonio Miguel Carmona, sugiere que podrían ocuparse también de liderar el partido. Para Tomás Gomez, Carmona es una magnífica opción.