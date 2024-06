Tezanos atribuye los errores del CIS en las encuestas a la ignorancia de la sociedad: "No entiende de sociología"

José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha hablado sobre el escaso acierto de la encuesta del CIS para las elecciones europeas del pasado domingo 9 de junio. El sondeo daba como ganador al PSOE, pero finalmente no fue así.

El CIS se equivocó, por no poco margen, en todos los resultados. Un error que, al parecer, es culpa de la sociedad, "que no entiende de sociología" y eso hace que no entienda los resultados de las encuestas.

Por este motivo —la diferencia amplia de resultados— Tezanos se ha mostrado predispuesto a convocar "una rueda de prensa" para explicar las cuestiones que al parecer nadie entiende. En su intervención con María Lamela, periodista de La Sexta, el presidente del CIS le ha dicho que de esta manera va a "poder hacer con toda la tranquilidad las preguntas".

Piden la dimisión de Tezanos tras los resultados de las elecciones europeas

Después de la equivocación en las encuestas de las elecciones al Parlamento Europeo, desde el PP han pedido otra vez la dimisión de José Félix Tezanos, el presidente del CIS. Consideran que debería "dejar de tomar el pelo a los españoles" y "jubilarse", han dicho públicamente varios dirigentes de la formación.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha remarcado que Tezanos debería "tomar nota" y "dejar de tomar el pelo" a los españoles. Cree que debe dejar de "utilizar los recursos públicos en beneficio del Partido Socialista". "Eso al final es malversar y ya vale", ha declarado en una entrevista recogida por Europa Press.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido a Tezanos que "cambie el método de análisis" después de que "hace unos días pronosticara una victoria del PSOE por cinco puntos" en las elecciones europeas, cuando al final "ganó el PP por cuatro" puntos de ventaja sobre los socialistas. "Yo creo que al señor Tezanos le ha llegado la hora de jubilarse", han sido las palabras de Tellado en una entrevista también recogida por Europa Press, en la que ha indicado que el presidente del CIS está "destrozando la imagen y la reputación" de este órgano.

Entre tanto, la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, ha afirmado que "Tezanos se ha equivocado otra vez" y que "solo trabaja para el Partido Socialista" y no para los españoles, aunque sean los que le están "pagando el sueldo". "Por tanto, creo que tendría que dimitir porque nos dijo que estaríamos cinco puntos por debajo del PSOE y le hemos sacado cuatro puntos", ha dicho Montserrat, que añadía que el Partido Socialista "lo que tiene que aceptar es su derrota electoral", ya que los datos evidencian que "no le apoya a la sociedad" ni "sus socios" y "está más débil que nunca".

