Sumar se queda solo en su propuesta de amnistía: "El PSOE tiene la suya, que no coincide con la nuestra"

Ha sido la primera propuesta de amnistía, el primer informe sobre una ley que sobrevuela el foco del debate político desde hace semanas, aunque, hasta este martes, no se había plasmado en ningún documento.

Lo llamativo de esta primera propuesta es que Sumar se adelanta al Partido Socialista, la formación con la que las formaciones independentistas deben acordar el apoyo, o no, de una investidura.

De este primer dictamen presentado por la formación de Yolanda Díaz se han ido desmarcando paulatinamente las demás formaciones políticas. Desde el PSOE han reiterado en varias ocasiones que esa "no es su propuesta", incluso horas antes de su publicación el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños insistía en este mensaje.

No solo él, también el portavoz de grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se desmarcaba de la propuesta minutos después de que otro de los partidos imprescindibles para sacar adelante una hipotética investidura de Pedro Sánchez también reprobara la actitud del partido de Díaz. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó que Sumar siempre quiere ser el "perejil" de todas las salsas.

Una propuesta que no contenta a todo el independentismo

El descontento llega incluso a las formaciones independentistas. Por un lado, Toni Comín, una de las personas que sería beneficiaria de esta ley de amnistía afirmaba que esta propuesta "abre un camino" para la que en un futuro pueda presentar el PSOE. Desde ERC también se felicitaban por este informe, aunque anunciarlo en un "acto público" no fuera la mejor manera.

El informe, titulado 'Dictamen sobre una propuesta de ley de amnistía', con 37 páginas, que nombra la palabra "amnistía" en 140 ocasiones lleva la firma de cinco expertos pero ninguna de nadie de la dirección de Sumar.

Este miércoles, Jaume Asens, negociador de Sumar, ha reconocido que la propuesta no estaba consensuada con el PSOE, aunque sí discutida. "El PSOE tiene su propuesta, que no coincide con la nuestra. No puedo revelarlo, serán ellos quien lo expliquen", ha afirmado Asens, único miembro de Sumar que el martes intervino en la presentación del dictamen.

El 'sí' del partido de Carles Puigdemont es indispensable para sacar adelante un gobierno presidido por Pedro Sánchez. La propuesta de los socialistas, aún sin fecha determinada, será quien determine la posición de Junts. La fecha límite para la conformación de un Gobierno y evitar una repetición electoral es el próximo 27 de noviembre.