Subasta de plazos en las negociaciones para convalidar el estado de alarma

Los grupos parlamentarios están negociando fijar un mecanismo de control del Congreso al Gobierno durante el estado de alarma, y una de las opciones que barajan es que el presidente comparezca ante el pleno una vez al mes. Es la propuesta que van a registrar Más País y Compromís. Ya está abierto el plazo para que los grupos registren sus resoluciones para modificar el decreto ley de la petición de prórroga del estado de alarma por seis meses, hasta el 9 de mayo, que se debatirá y votará al final del pleno.

Propuesta de los grupos de izquierda

En la resolución que firman los portavoces de estos grupos, Íñigo Errejón y Joan Baldoví, respectivamente, la redacción es la siguiente: "El presidente del Gobierno deberá rendir cuentas ante el pleno del Congreso de los Diputados al menos una vez al mes, en un debate sin votación de igual formato y duración que el de la petición de prórroga del estado de alarma". De esta forma el Gobierno no tendrá que buscar los votos necesarios para prorrogar la medida, solo comparecer. En estas negociaciones está también Ciudadanos. ERC, por su cuenta, plantea que comparezca el presidente del Gobierno cada dos meses y el ministro de Sanidad cada mes en comisión, para ser la Conferencia de Presidentes (CCAA) la que haga una propuesta de si se mantiene o no el estado de alerta. En este caso no plantea votación para prorrogarlo.

Entre dos meses y cuatro

El Gobierno no ve un cambio en el PP tras su "maniobra" de la semana pasada rompiendo con Vox, y lamenta que el partido de Pablo Casado no apoye la prórroga por seis meses del estado de alarma, que en cualquier caso espera sacar adelante en el Congreso aunque no tenga los votos de los populares. Fuentes del ejecutivo han hecho esta reflexión tras la primera parte de la sesión de control del Congreso, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto al líder del PP, Pablo Casado, revisar la prórroga en cuatro meses e interrumpirla entonces si las condiciones lo permitan. Ante las críticas de Casado sobre falta de control democrático, mantienen que hace desde el punto de vista sanitario -dará cuentas el ministro Salvador Illa-. El PP le ha propuesto ampliar el plazo de cada prórroga a dos meses, no cada 15 días como dice la ley, pero teniendo que pasar el Gobierno por la comparecencia de Sánchez y la petición de voto.