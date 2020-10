La ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, se ha mostrado firme en la voluntad del ejecutivo central de establecer en seis meses la prórroga del estado de alarma, y ha rechazado las condiciones que ha planteado el líder del PP, Pablo Casado, para dar su apoyo, y que pasan por que dure tan solo ocho semanas y por llevar a cabo una reforma de la ley de salud de 1986. "Hago un llamamiento a que el PP no ponga condiciones", ha pedido Darias a Casado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Senado tras la Conferencia de Presidentes. El líder de los 'populares' ha supeditado su apoyo a este decreto del estado de alarma a que tan sólo dure ocho semanas y a que se reforme la Ley del 86 para permitir que pueda limitar la movilidad, sin recurrir al estado de alarma.

Tramitación rápida

En esta intervención, la ministra de Política Territorial ha confirmado que el Gobierno aprobará su propuesta de prórroga en el próximo Consejo de Ministros, para que pueda ser debatida por el Congreso esta misma semana. Asimismo, ha subrayado las palabras del jefe del ejecutivo, Pedro Sánchez, argumentando que la duración de seis meses responde a que es el tiempo que recomiendan los expertos, y que va en línea de las decisiones del resto de países europeos para controlar la pandemia. "He sido clara, el tiempo de seis meses es un tiempo que tiene criterios objetivos absolutamente razonables basados en la opinión de las personas expertas", ha insistido. Eso sí, la ministra ha recordado que se trata una propuesta de duración máxima, que no es "inamovible", sino que se podrá revisar, y levantar antes el estado de alarma, en el caso de que la evolución de la pandemia lo permita.

No a modificar la Ley de Salud Pública

Y sobre la condición del PP de reformar el marco legal (Ley de Medidas Espaciales de Salud Pública) para hacer frente a la pandemia, Darias también ha reafirmado, como ya planteó Sánchez, que el Gobierno no cree conveniente esta modificación de la ley, porque las restricciones que se amparan en el estado de alarma afectan a derechos fundamentales y, por lo tanto, requiere de este instrumento constitucional. Por todo ello, ha vuelto a avisar de que "no es el momento de poner palos en las ruedas, sino de contribuir entre todos", tras insistir en que no tienen intención de rebajar la vigencia de seis meses que el Gobierno entiende como necesaria para superar la pandemia.

Explicaciones de Sánchez

Sobre la petición planteada por Ciudadanos de que sea el presidente del Gobierno y no el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el que comparezca periódicamente en el Congreso para rendir cuentas sobre el estado de alarma, Darias ha criticado de nuevo que los partidos hablen de "condiciones" y "exigencias", aunque no ha descartado de plano esta posibilidad. Eso sí, previamente ha señalado que el plan es que sea Illa quien acuda al Parlamento de a dar explicaciones de forma regular. Cs no quiere poner plazo al estado de alarma, aunque seis meses le parece mucho.

Dudas de otros grupos

Preguntada sobre si ya se han asegurado el apoyo del PNV, ERC o Junts, Darias no ha querido desvelar el estado de las negociaciones y ha asegurado que será en el arco parlamentario donde se suscriban los acuerdos que permitan sacar adelante la prórroga.

ERC ha indicado que no está de acuerdo con que el estado de alarma dure hasta el mes de mayo y es partidaria de "rendir cuentas ante los Parlamentos" todo lo que sea necesario, si bien aún no ha decidido el sentido de su voto en el Congreso con respecto a esta cuestión y ve "margen para negociar".