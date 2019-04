Soraya Rodríguez: "Podemos tuvo en su mano quitar a Rajoy, pero optó por quitar al PSOE de la oposición y por unas segundas elecciones"

Soraya Rodríguez, diputada del PSOE, ha explicado que "el PSOE adoptó por mayoría (este domingo en el Comité Federal) la decisión de dejar gobernar la lista más votada porque optamos por romper el bloqueo político en el que España lleva inmerso más de 10 meses".

"Constatado que el PSOE no puede formar una alternativa, decidimos desbloquear: si no puedes gobernar hay que dejar hacerlo a la lista más votada", ha añadido.

En una entrevista en Espejo Público, Rodríguez ha reconocido que "el PSOE cree que Mariano Rajoy no merece gobernar de nuevo España, y por eso quisimos ganar al PP en las urnas, pero eso no ha sido así". "Si los ciudadanos decidieron que la lista más votada es el PP, desbloqueamos y nos abstenemos para que se forme un Gobierno", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que "nos enfrentamos a un gobierno claramente nuevo: por primera vez un gobierno en minoría con una mayoría parlamentaria que no la ostenta el partido que apoya el gobierno". Por ello, cree que "la oposición va a ser mucho más decisiva porque han de llegar a acuerdos para sacar medidas".

En su opinión, "Podemos sí tuvo en su mano quitar a Rajoy, pero optó por quitar al PSOE de la oposición y por unas segundas elecciones para lograr un 'sorpasso' esperado pero no llegado".

Además, cree que el 27 julio, el día después de las elecciones, el PSOE "tendría que haber visto lo que ha visto ahora: si un partido no puede formar una alternativa, no puede obstaculizar que haya gobierno", y entonces "podríamos haber puesto condiciones", como que Rajoy no fuera presidente.

"Descartada la posibilidad de un gobierno alternativo, había dos opciones, llevar a los ciudadanos a las urnas o dejar gobernar a quien puede hacerlo con 170 síes", ha señalado, a la vez que ha añadido que ha sido "una decisión difícil tomada en el último momento" que "coloca al PSOE en el marco de la responsabilidad".

Cree que "el PSOE es un partido que está fracturado", pero "ahora es el momento de intentar convencer a los compañeros de que el PSOE debe mantener una unidad de acción para que la decisión política sea traslada de forma nítida a los ciudadanos".