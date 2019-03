El alcalde de San Sebastián no recibe a los Reyes Magos

Llegaron por barco, saludaron a los niños y se quedaron sin entrar en el Consistorio, situado a escasos metros. Los Reyes Magos no pudieron entrar este año al Ayuntamiento de San Sebastián por la decisión del alcalde, Juan Carlos Izaguirre, de no recibirles.



Izaguirre aseguró que no quería hacer distinciones ni cometer agravios porque en Nochebuena tampoco recibió al Olentzero, el carbonero que trae regalos a los niños vascos.



PP y PSE han denunciado que, en realidad, el edil no ha querido recibir a los Reyes Magos porque la izquierda abertzale los considera un "símbolo monárquico y españolista".