Rubalcaba: "Sólo quedan los últimos metros para el final de la banda terrorista"

El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que ha habido "un retroceso" en Bildu y que ha pasado de hacer "un discurso relativamente enérgico" contra ETA a ser más "complaciente" con la banda.

Además, ha precisado que "estamos recorriendo los últimos metros" hacia el fin de la organización terrorista y, por tanto, que "no hay que meter la pata", y ha destacado que la coalición soberanista debe saber que hasta que ETA "no termine", no habrá cambios en política penitenciaria.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pérez Rubalcaba ha afirmado este martes, día en el que se cumplen dos años sin atentados de ETA, que no ha pasado "suficiente" tiempo como para verificar que la banda ha decidido abandonar la violencia.

Rubalcaba ha asegurado que "ETA sigue viva" y ha añadido que "es verdad" que, "en lo que se refiere a España", no ha habido atentados en dos años, que hace "bastante tiempo, algo menos", que no hay kale borroka y desde hace "ya meses" ha dejado de existir el impuesto revolucionario".

En esta línea, ha precisado que "la actividad de ETA se ha parado, pero ETA sigue viva, y mientras siga viva, las cosas hay que tomarlas con cautela". Por ello, ve "entendible" que el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, considere "que hay prisa cuando se trata de acabar con la violencia".