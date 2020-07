Sindicatos policiales denuncian que Garzón utiliza a su escolta "como mayordomo"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) consideran que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hace un mal uso de su escolta porque hacer que vaya en autobús o que le lleve la maleta, tal reveló él mismo, supone convertir a estos agentes en "mayordomos" y "sirvientes", al tiempo que advierten de que es "mucha" la gente que abusa de este servicio.



En este sentido, no sólo consideran que el "mal uso" de la escolta por parte de Garzón sería motivo para retirarle este servicio de protección personal, tal y como avisó el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, en declaraciones a Europa Press, sino que denuncian que esta práctica de usar a los agentes para recados personales y como excusa para usar coches oficiales se da en muchos otros casos.



"Un escolta no puede llevar la maleta ni ir en autobús porque se convierte en un mayordomo, sea escolta de Garzón o de Soraya Sáenz de Santamaría", ha asegurado el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, quien asimismo ha defendido que en este momento "sobra el 99 por ciento de los escoltas". "No son necesarios, ni para Garzón ni para la mayoría de las personas que los tiene", ha apuntado.

De esta forma, Fornet ha señalado que no es recomendable que se "personalice" en problema en el caso de Garzón porque es un asunto que va más allá y que afecta a la mayoría de los escoltas destinados a proteger a "políticos y jueces". "No está bien que el escolta le lleve la maleta, en ningún caso se puede hacer y si va en autobús es un mayordomo, pero eso es extendible a todos los demás, porque hay mucha gente que abusa del escolta y del coche", ha advertido.



Asimismo, ha denunciado que "eso de ir a hacer la compra y llevarle para aquí y para allá es lo habitual", así como aprovechar para disfrutar del coche oficial que en algunos casos acompaña al servicio de protección personal. "Si a los jueces y fiscales que ahora dicen que quieren tener escolta se les dijera que se les pone escolta pero que a ellos se les prohíbe subir en coche oficial, el 90 por ciento renunciaba a esa escolta", ha asegurado.