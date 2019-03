El sindicato de Gordillo ocupa una finca en Córdoba y la Guardia Civil espera poder desalojar

Varios centenares de jornaleros han entrado en los jardines del Palacio de Moratalla, en el término de Hornachuelos (Córdoba), durante la segunda marcha a pie que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha convocado contra los recortes aplicados por los gobiernos central y autonómico.



Los manifestantes han aprovechado su paso junto al palacio -actualmente utilizado por el sector hostelero- para ocupar los jardines, a pesar del fuerte dispositivo empleado por la Guardia Civil para evitar cualquier tipo de altercado.

Las instalaciones asaltadas se encuentran bajo tutela del ministerio de Cultura

Los jornaleros que han decidido entrar a esta propiedad, una finca de ocho hectáreas, en buena parte ajardinada y han asistido a un acto en el que se ha leído un comunicado a favor de la ocupación de las tierras públicas y del trabajo de las mismas.

Tras una hora en el interior de las instalaciones, sin que conste detención alguna, los jornaleros continúan en los jardines del palacio con su acto reivindicativo.

Durante su proclama a los asistentes a esta ocupación, el diputado autonómico de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha criticado al "latifundismo andaluz", al tiempo que ha animado a permanecer en el lugar "hasta que venga una orden de desalojo".

Así, según ha manifestado, "pueden venir a provocarnos, pero no nos vamos a ir, vamos a resistir pacíficamente, queremos una orden del juez", de lo contrario, ha avisado que pasarán la noche en el caserío. En todo caso, no quiere "incidentes", sino que el objetivo es permanecer de manera "pacífica", "el mayor tiempo posible".

El director del complejo de turismo "Palacio de Moratalla", Francisco José Mulero, ha declarado que los trabajadores en las instalaciones estaban avisadas de acto reivindicativo por parte de los jornaleros, ya que en su segunda marcha por Córdoba tenían que pasar por el palacio.



Actualmente, el Palacio de Moratalla se encuentra en fase de acondicionamiento para un futuro hotel y sus instalaciones no tienen suministro de agua ni luz, por lo que Mulero espera que los concentrados no permanezcan mucho tiempo.



Mientras tanto, el personal tiene orden de no enfrentarse a los jornaleros, hasta el punto de que Mulero ha asegurado que "pueden hacer lo que les dé la gana mientras no se lleven ni rompan nada".



El director del complejo turístico se ha dirigido al alcalde de Marinaleda y parlamentario de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, presente en la ocupación, para decirle que "se ha estrellado" si lo que quiere es "protagonizar un acto contra la nobleza" al ocupar estas estancias palaciegas, que actualmente sólo están en uso para celebraciones de bodas.



El Palacio de Moratalla, ubicado en el kilómetro 40 de la A-431 está bajo la tutela del Ministerio de Cultura. Mulero ha detallado que los jardines ocupados están declarados Bien de Interés Cultural, por lo que "ocupar Moratalla es como ocupar el Museo del Prado".



El complejo continúa custodiado por agentes de la Guardia Civil y no se permite el acceso a ninguna persona mientras se soluciona el conflicto.