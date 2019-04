Sergio Pascual, sobre Iglesias: "Cuando pone su figura en el centro se hace muy difícil discutir de política"

Sergio Pacual se ha mostrado sorprendido por las declaraciones de Pablo Iglesias en las que el líder de Podemos aseguraba que si su proyecto político sale derrotado él no podría ser secretario.

"Me parece que es sorprendente porque sé que Pablo es un gran polemista y le gusta ganar los debates y discutir a campo abierto y es obvio que cuando pone su figura en el centro se hace muy difícil discutir de política. De hecho, aquí estamos hablando que si Pablo o Íñigo sí en lugar de políticas", ha asegurado el diputado de Unidos Podemos en el Congreso.

Sergio Pascual, afín a las tesis de Errejón ha defendido que entre la propuesta de Iglesias y la de Íñigo hay diferencias. "Mientras que Pablo Iglesias está en una estrategia de cavar trincheras porque entienden entre los compañeros que defienden sus tesis que ahora mismo es muy difícil que podamos incorporar nuevos apoyos a Unidos Podemos, la gente que estamos en el sector transversal pensamos que no, que hay que incorporar a más gente, que no se trata de una estrategia de conservar a la gente que ya nos vota si no de conseguir nuevos apoyos".

Precisamente de estas diferencias es de las que le gustaría estar hablando a Sergio Pacual en lugar de las "interioridades de pareja". "Insisto, creo que mi tarea es sacar el foco de las personas y ponerlo en las ideas. De tal manera que no me voy a meter en las interioridades de pareja entre Íñigo y Pablo".

También prudente se ha mostrado ante las alusiones que Juan Carlos Monedero ha hecho en Espejo Público hacia su figura. "Yo me tomo a mí mismo demasiado en serio y sobre todo el encargo del Consejo Ciudadano que agradezco como para entrar ahora en ese tipo de provocaciones 'ad hominen' porque ese tipo de provocaciones nos desvían del que yo creo que es el camino en este congreso que es discutir de las ideas".

Con un toque de humor sí le ha preguntado a Monedero si "se considera entorno de algo" después de que éste dijese que el problema no era Pablo e Íñigo si no el entorno.