¿Cuándo se vota la moción de censura de Vox y cuántos votos necesitan?

Santiago Abascal y el diputado Ignacio Garriga han puesto voz a la moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. La quinta moción de censura de la democracia reúne sólo a la mitad de los diputados por motivo del coronavirus. Los que no están presentes votarán de forma telemática.

Horario de la moción de censura

El miércoles es el día de la presentación por parte de Vox con sus argumentos y sus propuestas para sustituir al Gobierno actual. Tras la intervención de Ignacio Garriga, el diputado de Vox y candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, ha llegado la del candidato a la presidencia, Santiago Abascal. Han sido intervenciones largas, de casi tres horas. A continuación le ha dado la réplica el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El turno después es de los grupos parlamentarios que tienen orden de comparecencia de menor a mayor.

¿A qué hora se vota la moción?

El jueves están previstas las comparecencias de los grupos que no tengan tiempo este miércoles. Lo más posible es que el Partido Popular no intervenga hasta entonces. Sigue siendo una incógnita si subirá al estrado Pablo Casado y cuál será el sentido de su voto.

El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha asegurado que la moción de censura es una pérdida de tiempo cuando hay cuestiones que preocupan mucho más a los españoles. Insiste en que no apoyarán la moción pero sin aclarar si votarán NO o se abstendrán. Una vez que todos los grupos terminen y no haya más réplicas llegará la votación que podría retrasarse hasta la tarde del jueves. La hora será fijada por la Mesa del Congreso.

¿Cuántos votos necesita Vox para sacar adelante la moción?

Vox sabe que la moción está condenada al fracaso por la falta de apoyos. Tiene 52 diputados y -salvo gran sorpresa- sólo tendrá esos votos. Como ocurre con los debates de investidura se irá leyendo el nombre de los diputados que dirán si apoyan, rechazan o se abstienen. Vox necesita 176 votos -la mitad más uno- lo que resulta imposible con los votos en contra de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV y a falta de saber si el PP se sumará al NO.