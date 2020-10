Santiago Abascal, a las mujeres de Podemos: "Ustedes no representan a la mayoría de las españolas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha intervenido en la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez después de que lo hiciera cuatro diputadas de Unidas Podemos que han indicado que España avanza hacia una "república feminista".

"Ustedes no representan a las mujeres, ustedes son mujeres, pero no las representan, las hemos visto gritando groserías por las calles, pero la gran mayoría de las mujeres de este país no son así, no son como ustedes. No asaltan capillas, no insultan ni agreden a policías, no van pidiendo la muerte de la gente por la calle", ha añadido Abascal.

De este modo, Santiago Abascal ha recordado algunos cánticos que se han dicho de él: "Madrid será la tumba de Abascal", "Una copa menstrual en la boca de Abascal".