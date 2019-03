Santamaría: "Sin unas cuentas saneadas, los servicios públicos son inviables"

La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha avisado al Gobierno de que su partido no va a consentir que juegue con la salud de la gente y ha esgrimido un informe de UGT que señala que se podrían haber evitado 2.400 muertes en la Comunidad Valenciana si no se hubieran privatizado hospitales.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso Rodríguez se ha dirigido a la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, para preguntarle qué análisis hace de las consecuencias de los recortes presupuestarios en el deterioro de servicios públicos en el país.

Rodríguez ha echado mano de un informe que, según ha dicho, ha realizado UGT sobre la privatización de algunos hospitales en la Comunidad Valenciana para argumentar que ha habido 2.400 muertes prematuras que hubieran sido evitables si no se hubiera optado por ese modelo de privatización.

"¿De verdad no la ha conmovido?", ha interrogado a la vicepresidenta, para responderse a continuación a sí misma con un "no", porque de otra manera hoy no se hubiera conocido -ha agregado- la "absurda noticia" de que no habrá subvenciones para trasplantes y donaciones a aquellas comunidades que incumplan los objetivos de déficit.

Visiblemente enfadada, Rodríguez ha espetado: "¿Pero quién se cree que son ustedes para jugar así con la salud de la gente? No se lo vamos a permitir; van a rectificar esa orden".

Sáenz de Santamaría ha replicado que las reformas puestas en marcha son precisamente para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y que éstos tengan futuro. También ha señalado que uno de los principales errores de un Gobierno es no tener unas cuentas públicas saneadas, porque eso hace que sean inviables e insostenibles los servicios básicos, que no se pueden financiar continuamente con déficit "ni de prestado". Otro error -ha incidido- es no vigilar los ingresos y el anterior Ejecutivo socialista dejó que bajaran 60.000 millones entre 2008 y 2009.

Además, ha señalado que es "una temeridad" no darse cuenta de que la evolución demográfica afecta a los servicios y que hay que tomar medidas. Para la vicepresidenta, "el peor enemigo" de los servicios públicos es "la demagogia": "Prometer desde la oposición -ha especificado- lo que no ha sido capaz de hacer en el Gobierno y encima no explicar a los ciudadanos con qué recursos se va a pagar".