Sánchez-Camacho pide personarse como acusación particular por las escuchas de Método 3

La presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, ha anunciado este lunes que pedirá personarse como acusación particular por la grabación que hizo la agencia de detectives Método 3 de una comida privada que mantuvo en 2010 con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola.



La líder del PPC pedirá asimismo en los próximos días que la demanda civil que presentó contra Método 3 se incorpore a la demanda penal, para que todo vaya por la vía penal, con la intención de "llegar hasta el final y descubrir quiénes han sido los responsables de la grabación".



"Pediré la acumulación de delito, de la grabación y la posible comercialización de la conversación. (...) Y ya no haré más declaraciones al respecto, me defenderé en el proceso judicial. Son otros los que pueden estar muy nerviosos, yo estoy preparada para aguantar este procedimiento", ha dicho en rueda de prensa.