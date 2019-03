Sánchez, sobre si negociaría la moción de censura con Podemos en caso de ganar las primarias: "En política no hay que descartar nada"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

A pocas horas de conocer el resultado de la recogida de avales para presentar su candidatura a las primarias socialistas, Pedro Sánchez se muestra optimista pese a que no descarta que Susana Díaz gane la primera batalla. El exsecretario general del PSOE ha indicado además que podría negociar la "letra pequeña" de la moción de censura contra Rajoy presentada por Unidos Podemos, no lo descarta porque cree que el PP no puede estar al frente del Gobierno dada la "profundidad de los casos de corrupción" que le están afectando.