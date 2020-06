Sánchez reta a Rajoy a que "presente los Presupuestos ya o convoque a urnas"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "presente los Presupuestos Generales del Estado ya y, si no puede contar con una mayoría parlamentaria para aprobarlos, entonces tiene que convocar a los españoles a las urnas".

Sánchez ha viajado a Sevilla para asistir al acto institucional del Día de Andalucía, al que ha llegado acompañado del secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y con un pin con las banderas de España y Andalucía en la solapa de la chaqueta. En declaraciones a los medios antes de entrar al acto ha señalado que su presencia responde al "cariño, apoyo y respeto" que quiere mostrar la Comisión Ejecutiva Federal del partido al "pueblo andaluz que debe ser eje de vertebración de esta España de derechos y libertades que ansían los ciudadanos".

El líder del PSOE ha criticado el "letargo" y la "parálisis" del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, que "ya estuvo un año en funciones y no puede estar cuatro años en funciones" porque "gobernar no consiste en conservar el poder a cualquier precio". Por ello, ha exigido al presidente que presente las cuentas estatales o convoque elecciones "para que se pueda construir una mayoría distinta que pueda sacar adelante" los problemas de los ciudadanos "que no están siendo atendidos".

Entre ellos ha citado la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ha sacado a la calle a miles de jubilados, de cuyo "deterioro" ha señalado que el PSOE "lleva meses advirtiendo" y ha hecho propuestas ante las que recibió "descalificaciones y desprecio por parte del Gobierno de España". Ha calificado las propuestas del Gobierno de "remiendos y ocurrencias" y ha defendido las ideas del PSOE de revalorizar las pensiones con el IPC, subir los sueldos para garantizar su futuro y crear un impuesto a la banca que contribuya a financiar el sistema.

Entre los problemas que el Gobierno debe abordar también ha mencionado la reforma del modelo de financiación, para la que el Parlamento andaluz aprobó ayer una propuesta que apoyaron todos los grupos, incluido el PP, a excepción de Ciudadanos. Para Sánchez, esta propuesta tiene "aspectos muy positivos" por lo que considera "inexplicable" el desmarque de Ciudadanos y, aunque ha dicho desconocer exactamente sus razones, ha señalado que "sería bueno que todos siguieran la senda marcada por la presidenta de la Junta de Andalucía", Susana Díaz.

Respecto a sus relaciones con la presidenta andaluza ha dicho: "Susana y yo compartimos un mismo objetivo, que tiene que ver con una Andalucía que tiene que avanzar en una España que también tiene que avanzar y lo que estamos viendo es que en esa guerra fría en la que está la derecha española, tanto Ciudadanos como PP, porque tanto monta monta tanto, lo que está haciendo es detener a España, que tiene muchos problemas como para que los intereses electorales de dos partidos no dejen avanzar al país".