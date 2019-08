El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que no tira la toalla y seguirá explorando "otras fórmulas" para entenderse con Unidas Podemos y para lograr los apoyos necesarios para su investidura. "No pierdo la esperanza, no tiro la toalla, creo que los españoles no se merecen volver a las elecciones", ha dicho Sánchez tras mantener el tradicional despacho de verano con el rey Felipe VI, en el Palacio de Marivent de Palma.