Sánchez dice a Rajoy que el Senado "no es un confesionario" y que dé la cara

En la sesión de control esta tarde en la Cámara alta, el jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy ha pedido perdón "a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos". Para el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el Senado "no es un sitio para pedir solo disculpas", sino "un lugar para rendir cuentas". "Que dé la cara, y no se esconda, para que dé explicaciones por casos que afectan de lleno", ha incidido.

El líder del PSOE se ha preguntado si cuando Rajoy pide perdón por algunos nombramientos, también lo hace por el del extesorero del PP Luis Bárcenas, el de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, o el de la ministra de Sanidad, Ana Mato, todos ellos, según Sánchez, con sospechas de estar en la trama de financiación irregular del partido. Según Sánchez, "son muchos nombramientos que dependen de una única persona, que es Rajoy".

"Lo que estamos conociendo implica de manera directa en los nombramientos al señor Rajoy y, en consecuencia, tiene que dar explicaciones", ha añadido Sánchez. Tras puntualizar que muchos cargos y militantes del PP son "honestos", el dirigente socialista ha subrayado que el problema es que su cúpula "está manchada por la corrupción", motivo por el que el PSOE no puede pactar medidas de regeneración democrática con el partido que apoya el Gobierno.