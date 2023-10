Pedro Sánchez confía en sacar adelante su investidura "pese a la complejidad de las negociaciones"

Con la ronda de contactos concluida, Pedro Sánchez confía en tener los apoyos necesarios para sacar adelante la investidura. "Pese a la complejidad de las negociaciones que tenemos en curso confío en que haya un gobierno progresista", ha expresado este sábado en un acto político en Mérida. Un gobierno, ha continuado, "que apueste por la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución".

El presidente del Gobierno en funciones ha asegurado tener "las mismas ganas, si no más, que el primer día" para formar un gobierno progresista y "que eche a andar el país". También ha dicho que en España solo puede gobernar un partido que reconozca la pluralidad política y la diversidad territorial. "Y quien lo hace hoy es el PSOE", ha concluido.

Sánchez acusa al PP de "calentar la calle"

Sánchez ha pedido al Partido Popular "calma, sensatez y respeto" en las negociaciones, y les ha acusado de estar "calentando la calle". "No llevo ni una semana designado candidato y ya me has hecho dos manifestaciones", fueron las palabras que Sánchez le dijo el pasado lunes a Alberto Núñez Feijóo cuando ambos se reunieron en el Congreso, en el marco de la ronda de contactos del líder socialista, y según ha relatado él mismo.

Los populares, por su parte, critican al PSOE no sólo por pedir expresamente los votos de EH Bildu, si no sobre todo porque fuera el propio Sánchez quien, por primera vez, se reuniera personalmente con ellos este viernes. "Decía que con Bildu ni siquiera se iba a sentar. Lejos de autoenmendarse, se abraza a ellos", ha expresado este sábado Borja Sémper, Vicesecretario de Cultura del PP.

Sémper pone el foco no tanto en "la complejidad de la investidura", si no en lagobernabilidad. "¿Cómo se pretende gobernar el país cuando tus socios tienen intereses particulares y ninguno confluye en el interés de España? ¿Alguien cree que Junts, Bildu o Esquerra tienen algún interés en la gobernabilidad de España?", ha preguntado ante los medios en un acto en San Sebastián.

Los independentistas mantienen el pulso

Los independentistas catalanes, que todavía no han dado el sí a Sánchez, recuerdan también hoy sus exigencias. "Nada de lo que hicimos es delito. Es imprescindible una amnistía para poder negociar en igualdad de condiciones", ha escrito hoy Oriol Junqueras en la red social X, con motivo del cuarto aniversario de la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del Procés.

En otra red social, Instagram, Carles Puigdemont añade: "Hoy España tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones, o pacta con un partido que no ha renunciado ni renunciará a la vía unilateral". Es un fragmento del discurso que pronunció el 5 de septiembre en Bruselas, y que este viernes la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, le entregó a Pedro Sánchez durante su reunión.

Sumar advierte: "no somos un cheque en blanco"

Aunque se da por hecho, lo cierto es que el apoyo a la investidura de Sánchez no está asegurado ni siquiera por sus actuales socios de gobierno. No hubo pacto tras la reunión con Yolanda Díaz, y hoy Marta Lois, portavoz parlamentaria de Sumar, ha asegurado que están "lejos" de dar su confianza y que "el rol de los 31 diputados y diputadas no es un cheque en blanco para el PSOE".

Piden a los socialistas que se comprometan a llevar a cabo "avances en derechos sociales", como la reducción de la jornada laboral, la subida del salario mínimo o el control de los precios y de los beneficios empresariales, porque no quieren "una legislatura de mantenimiento, una legislatura al ralentí".

Ronda de contactos sin grandes acuerdos

Esta semana Sánchez ha terminado su ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios excepto con Vox, pero solo tres de los nueve encuentros han sido concluyentes. El que se llevó a cabo con el PP, que expresó su no rotundo, lo mismo que UPN, y el que tuvo lugar con EH Bildu, que confirmó su apoyo. Ni siquiera el PNV, el BNG, ni mucho menos ERC y Junts dieron un "sí" claro tras las respectivas reuniones. De hecho, la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, aseguró que siguen "lejos del acuerdo".

Ahora la estrategia de Sánchez es la discreción, lejos ya de las fotografías. Este próximo lunes se reunirá en Ferraz con su equipo negociador, y no se descarta que el líder socialista mantenga una reunión telefónica con Puigdemont, como ya hizo el miércoles con Junqueras. El tiempo corre y sigue sin fijarse una fecha para la investidura. El límite para sacarla adelante y evitar una repetición electoral es el 27 de noviembre.