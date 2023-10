Oriol Junqueras (ERC): "Nada de lo que hicimos es delito pero la persecución no ha cesado"

El presidente de ERC reclama la amnistía, que considera "imprescindible" para "poder negociar en igualdad de condiciones". Lo ha dicho en un mensaje en la red social 'X' (antiguo Twitter) el día en que se cumplen cuatro años de la sentencia del juicio a los líderes independentistas del 1-O, que le impuso una pena de 13 años de cárcel. Además, considera que nada de lo que ocurrió fue "delito" y que sin embargo, "la persecución no ha cesado".

"Hoy hace cuatro años que el Supremo nos condenaba a un siglo de cárcel. Nada de lo que hicimos es delito, pero la persecución contra el movimiento independentista no ha cesado. Es imprescindible una amnistía para poder negociar en igualdad de condiciones el fondo del conflicto político: cómo Cataluña ejerce su derecho a la autodeterminación", publicaba Junqueras.

En la misma línea se ha pronunciado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en mitad de las negociaciones para la investidura del socialista Pedro Sánchez. El líder de Junts asegura que España se encuentra en un dilema: o repite elecciones o pacta con un partido como Junts que mantiene la legitimidad del 1-O y no renunciará a la vía unilateral

"Hoy España tiene un dilema de compleja resolución. O repite elecciones, con riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora; o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de Octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos", escribe Puigdemont en su perfil de Instagram, reproduciendo un fragmento de la conferencia que pronunció en Bruselas el pasado 5 de septiembre.

Durante la conferencia puso varias condiciones para empezar las negociaciones con el PSOE de cara a la investidura. Fijó una ley de amnistía, el reconocimiento y respeto a la "legitimidad democrática" del independentismo y la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos, porque el expresidente catalán quiere hechos, no solo palabras.

La amnistía está presente en el panorama político cuatro años después de la sentencia condenatoria. Todo porque la amnistía -y la autodeterminación- son las exigencias y condiciones de los partidos políticos independentistas para apoyar a Pedro Sánchez.

La expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, condenadas en la sentencia por el 'procés', reivindican una amnistía para los encausados durante el proceso soberanista que "ponga el contador a cero".

Forcadell ha recordado que hoy se cumplen cuatro años de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del procés y ha reclamado "acabar con la represión de miles de personas".

"Hoy hace 4 años de la sentencia del 1O, es necesario acabar con la represión de miles de personas. La única forma es con una amnistía que ponga el contador a cero. Queremos estar en igualdad de condiciones para resolver el conflicto y sólo será posible ejerciendo el derecho de autodeterminación", decía en la red social 'X'.

Avui fa 4 anys de la sentència de l'1O, cal acabar amb la repressió de milers de persones. L'única manera és amb una amnistia que posi el comptador a zero. Volem estar en igualtat de condicions per resoldre el conflicte i només serà possible exercint el dret d'autodeterminació.