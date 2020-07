Sánchez Camacho, sobre el matrimonio gay: "No compartimos los efectos civiles de la adopción"

Más audios en Onda Cero

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha participado este domingo en los desayunos de 'Te doy mi palabra', de Onda Cero.



En una interesante charla con Isabel Gemio, Sánchez-Camacho ha valorado el actual concepto de 'matrimonio gay': "Hemos sido partidarios de la unión de las personas con el mismo sexo, pero no bajo el mismo nombre".



Ha insistido en que su partido "no comparte los efectos civiles de la adopción", y ha añadido que considera fundamental la figura de un padre, pese a ser madre soltera. "Espero que la vida política me permita encontrar un padre para mi hijo", ha confesado emocionada".