Sánchez acuerda con el PSOE madrileño no apoyar la moción de censura de Podemos contra Cifuentes

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, ha acordado este miércoles con la líder del partido en Madrid, Sara Hernández, que los socialistas no apoyarán en el Asamblea madrileña la moción de censura que ha presentado Podemos contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Tres días después de ganar las primarias, Sánchez ha mantenido una reunión con Sara Hernández, a la que también han acudido el presidente del partido en Madrid, Manuel Robles; el portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y el portavoz adjunto, José Manuel Franco, y en la que han analizado la moción contra Cifuentes, según un comunicado.

En el encuentro, celebrado en Ferraz, Sánchez y los dirigentes madrileños han acordado "mantener la misma estrategia a nivel autonómico que la ya expresada a nivel nacional", lo que supone "no apoyar" esa moción de censura. No obstante, Sánchez no ha aclarado todavía si la posición del PSOE será votar en contra o abstenerse.

Los reunidos este miércoles han coincidido en que las actuaciones que se han conocido en el Gobierno de la Comunidad de Madrid son "absolutamente censurables", pero han recalcado que "no se dan las circunstancias que permitirían un cambio en la presidencia", al tiempo que han recordado que las mociones de censura deben ser "consensuadas" y "constructivas".