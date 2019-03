Sáenz de Santamaría pide a CiU que no reclame lo que nadie puede darle

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido hoy "coherencia" a la Generalitat y a CiU por criticar una supuesta recentralización en la que no encuadran decisiones del Ejecutivo para el pago de sus deudas y les ha instado a no reclamar "algo que nadie puede darles".

Sáenz de Santamaría ha respondido ante el pleno del Senado a una pregunta del portavoz de CiU en la Cámara alta, Josep Lluís Cleries, en la que ha reprochado al Ejecutivo que en cada proyecto de ley que aprueba haya una "involución constitucional" para reducir la autonomía de Cataluña.

La vicepresidenta ha negado que exista esa involución, ha reiterado la disposición al diálogo por parte del Gobierno y ha subrayado: "Si en el marco de este diálogo está dispuesto a respetar esa Constitución que hoy invoca para el respeto al autogobierno de Cataluña, será fácil encontrarnos". "No puede pedir al Gobierno que vulnere la Constitución al reclamar algo que nadie puede darle porque a todos los españoles y sólo a todos los españoles es a quienes nos pertenece",

Sáenz de Santamaría ha pedido "coherencia" ante el hecho de que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el Plan de Pago a Proveedores no sean para CiU y la Generalitat centralizadores y, sin embargo, sí lo sean la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o la deuda comercial. "¿Fondos del conjunto del Estado, 28.000 millones de euros, para financiar deudas de la Generalitat no son centralizadores y lo son los mecanismos para evitar que esas deudas vuelvan a contraerse sin fondos suficientes?", se ha preguntado Sáenz de Santamaría.

Para ella, "recentralizar no tiene que servir para criticar aquello que no interesa". La vicepresidenta ha explicado que detrás de cada proyecto de ley hay una reforma para salir de la crisis, que es lo que ha dicho que piden los catalanes y el resto de españoles. "Lo hacemos con rigor, con determinación y con pleno respeto al orden constitucional", ha añadido antes de informar que el Parlamento ha aprobado en la presente legislatura 91 iniciativas legislativas y la Generalitat ha recurrido 10. "Un 11 por ciento de discrepancia no puede justificar el cien por cien de su reproche", ha señalado antes de recordar que ha habido acuerdos con CiU en 23 leyes y eso pone de manifiesto que se acuerda más de lo que se recurre.

El portavoz de CiU ha avalado la necesidad de crear marcos de diálogo sincero con Cataluña "desde la lealtad y el respeto institucional". Algo que cree que no ha ocurrido con diecisiete proyectos de ley que estima que afectan a competencias de Cataluña. "Como dijo Montoro, Cataluña ha de encabezar la salida de la crisis, pero no lo haremos desde la recentralización, sino desde el máximo autogobierno posible", ha añadido. Como ejemplo de esos proyectos, ha citado la reforma educativa, al considerar que pone en cuestión la inmersión lingüística, o la local, porque "no mantiene la singularidad del sistema institucional de Cataluña. "Son leyes que vulneran el marco constitucional, y eso no es lealtad institucional, como tampoco lo es cuestionar la austeridad del viaje a Israel del presidente de la Generalitat que fue un modelo de austeridad", ha señalado, entre murmullos de la bancada de senadores del PP, en referencia al comentario realizado al respecto por la vicepresidenta tras la última reunión del Consejo de Ministros.

Cleries ha recalcado que Cataluña siempre ha tenido voluntad de autogobierno "como nación que es" y sabe que, desde la legalidad, puede tener la voluntad política de conseguir el derecho a decidir.