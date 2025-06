Rutte contradice a Sánchez sobre el gasto del 2,1% en Defensa: " La OTAN está convencida de que España tendrá que gastar un 3,5%"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este lunes que España tendrá que aumentar su inversión en Defensa hasta el 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) si quiere cumplir con los objetivos de capacidades militares establecidos por la Alianza. Durante una rueda de prensa previa a la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya, Rutte ha descartado que España cuente con una cláusula de exclusión que le permita quedar al margen del compromiso de gasto del 5% del PIB que se pactará con el resto de países aliados.

"En la OTAN no hay cláusulas de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos", ha afirmado el secretario general. A continuación, ha reconocido que España tiene su propia previsión de gasto, pero ha señalado que no coincide con los cálculos de la organización: "España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo".

Según Rutte, todos los países miembros informarán periódicamente sobre la evolución de su gasto en Defensa y sobre el cumplimiento de los objetivos pactados: "Ya veremos. En cualquier caso, habrá una revisión en 2029", ha apuntado.

La OTAN cerró el domingo un acuerdo por el que los Estados miembros se comprometen a aumentar su gasto militar hasta alcanzar el 5% del PIB en 2035. España, aunque ha vinculado su gasto a los objetivos de capacidades, ha anunciado una senda distinta con un objetivo intermedio del 2,1%. Rutte, no obstante, ha evitado referirse directamente a la carta firmada por el Gobierno español ni ha mencionado expresamente una flexibilidad específica para España.

Durante su intervención, el secretario general también ha destacado la implicación de España en misiones de la OTAN: "Somos una alianza donde luchamos juntos y, si es necesario, también sufrimos y morimos juntos por nuestra Defensa colectiva. Siempre he tenido el mayor respeto por la contribución de España a la OTAN. Están activos en muchas misiones, en todo el territorio de la Alianza".

Anuncio de Sánchez

Ayer Pedro Sánchez anunció, en una declaración institucional este domingo en el Palacio de la Moncloa, que había llegado a un acuerdo con la OTAN que le exime de comprometerse a gastar un 5 % del PIB en Defensa. Sánchez aseguraba que España destinará al gasto en Defensa un 2,1 % de su PIB, "ni más, ni menos", y eso le "permitirá garantizar todos sus compromisos con la OTAN".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.