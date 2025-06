Feijóo, sobre el anuncio de Sánchez: "Ha acordado que España pague, pero cuando él ya no esté"

Minutos después de la declaración institucional del presidente del Gobierno, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo respondió al anuncio. "Propaganda al margen, lo que Sánchez acaba de decir es que va a comprometer el gasto militar para los próximos diez años, sin presupuestos y sin pasar por el Congreso. O sea, ha acordado que España pague, pero cuando él ya no esté. Patada para delante", denunció Feijóo.

En contra de lo argumentado por Sánchez, el líder del PP aseguró que "la prensa internacional mantiene que el objetivo final sigue siendo el 5%", por lo que el presidente "debe contestar a todas las dudas que están surgiendo. No puede pretender seguir mintiendo a todo el mundo. La política exterior es algo serio, no una cortina de humo para tapar la corrupción", sentenció.

Respuesta de Sánchez

Y al poco de que Núñez Feijóo reaccionara al anuncio de Sánchez, el presidente del Gobierno le respondió en su propia publicación de X con la carta que le envió el secretario general de la OTAN.

Tellado: "Comparece para hablar de la OTAN después de días mudo"

También el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, denunció que Pedro Sánchez compareció en La Moncloa "un domingo por la tarde para no decir nada". "Como viene siendo habitual, no ha informado a los grupos parlamentarios de lo acordado con la OTAN, y una vez más nos hemos enterado a través de los medios de comunicación", denunció.

Tellado le reprochó que compareciera para hablar de la OTAN "después de permanecer mudo tras la entrada de la Guardia Civil en Ferraz y en distintas dependencias del Gobierno de España" y dedujo de ello que su pretensión no era hablar de la defensa de Europa ni de las amenazas a las que se enfrenta sino "seguir en su propia estrategia de defensa".

Concluyó de todo ello que Sánchez es un presidente acorralado por la corrupción que afecta a su partido, a su gobierno y a su propia familia. "No ha sido una comparecencia para hablar de política exterior sino para apartar el foco de la política interior. Su problema no es la OTAN. Su problema es José Luis Ábalos, Santos Cerdán, y Koldo García, el procesamiento del fiscal general del Estado, de su hermano, la imputación de su mujer, y de decenas de ex altos cargos de empresas públicas de su gobierno", enfatizó Tellado, para quien "la decadencia de la política exterior española es fruto de la indecencia de la política interior de Sánchez".

Añadió que el presidente "no tiene presupuestos ni para llegar al 5% del gasto militar, ni tampoco para llegar al 2% porque no tiene presupuestos ni quien se los apruebe. Y, por tanto, nuestra postura sigue siendo la misma: Sánchez debe convocar elecciones y dar paso a un gobierno que pueda afrontar los desafíos internacionales, y también, para limpiar de corrupción nuestro país".

