Rubalcaba: "El PSOE piensa que España necesita estos acuerdos y los vamos a seguir proponiendo"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido este sábado de nuevo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se retome el diálogo para buscar "el consenso social, institucional y político" porque, según ha dicho, aunque el PP crea que con su mayoría absoluta "no necesita a los socialistas, el PSOE cree que España si que necesita acuerdos" en un momento de crisis que es "durísima".



Rubalcaba, que ha participado este sábado en la inauguración del XII Congreso del PSOE de Castilla y León que se celebra en Valladolid, ha asegurado que los socialistas plantearán "una y otra vez" al presidente del Gobierno la necesidad de retomar el diálogo porque España necesita que se recupere el consenso.



Asimismo, el secretario general de los socialistas ha aseverado que el PSOE "en sus más de 130 años de historia" ha demostrado que ha sido un partido decisivo" por eso Rubalcaba se ha mostrado convencido de que en un momento de crisis "durísima que tiene a los españoles angustiados" el PSOE es una formación "imprescindible" y así lo ha reiterado en varias ocasiones durante su intervención.



Durante su intervención, el secretario general del PSOE ha acusado a Rajoy de romper los "consensos esenciales" como es el consenso social con una Reforma Laboral "que pondrá patas arriba las relaciones laborales que se han construido en España en 30 años a base de diálogo y acuerdos" por lo que ha pedido al presidente del Gobierno que se siente a negociar y "respete" la oferta de diálogo lanzada por los sindicatos y por el propio PSOE.

Al respecto, Alfredo Pérez Rubalcaba le ha pedido a Mariano Rajoy negociar una reforma laboral que esté "al servicio de la economía y de los derechos de los trabajadores" para evitar lo que en su opinión es un "dislate" con una Reforma aprobada por el Gobierno que es "injusta socialmente e irracional económicamente".



Sanidad y educación

Asimismo, el líder socialista ha acusado al Gobierno de "romper el consenso institucional" al anunciar por nota de prensa un recorte de 10.000 millones de euros en Educación y Sanidad y cuando ha culpado a las comunidades autónomas de "ser unas manirrotas y de gastar mal" ya que debajo de estas críticas a las autonomías "se esconde un gigante ajuste en los servicios públicos" que dependen de los gobierno regionales.

Durante su intervención, Rubalcaba ha explicado que el PSOE no apoyará la Ley de Estabilidad Presupuestaria a pesar de que se llegó a un acuerdo de estabilidad con el PP ya que, según ha explicado, "lo que recoge la ley no es lo que se firmó" por lo que ha precisado que los socialistas no estarán "atados de pies y manos" y no apoyarán una norma que "no es buena para la economía española y que nos hará más papistas que el Papa".