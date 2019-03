Rubalcaba sobre la moción en Ponferrada: "Hemos cometido un error y vamos a rectificar"

Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado convencido de que el nuevo alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, dimitirá. Sobre la moción de censura en este municipio, ha subrayado que los socialistas se han "equivocado" y, por tanto, lo que están haciendo es "rectificar".



Rubalcaba se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación en Valencia, preguntado por la moción de censura en Ponferrada, donde el PSOE ha desbancado de la Alcaldía al PP gracias al apoyo de Ismael Alvarez, condenado por acoso sexual contra la ex concejala Nevenka Fernández hace 10 años. Alvarez ha presentado su dimisión esta misma mañana.



Preguntado por si el caso de Ponferrada es un ejemplo de que en política todo vale, el dirigente socialista ha respondido que es "al revés". "Es un ejemplo de que cuando uno se equivoca en política lo que uno tiene que hacer es rectificar. Nos hemos equivocado, rectificamos y punto", ha destacado.



Así, ha recordado que ha pedido la renuncia del nuevo alcalde, Samuel Folgueral, y se ha mostrado convencido de que "renunciará", por lo que ha pedido "tiempo al tiempo". Así, ha señalado: "ayer lo dije en un comunicado y hoy se lo digo a ustedes: Hemos cometido un error, y cuando se comete un error en política lo que hay que hacer es rectificar y es lo que vamos a hacer, rectificar".



No obstante, cree que el "orden" de dimisiones tenía que haber sido otro, ya que considera que "tenía que haber dimitido primero el concejal y luego el alcalde" y, por ello, ha insistido una vez más: "Nos hemos equivocado y vamos a rectificarlo". Inquirido por si conocía la moción de censura, Rubalcaba ha explicado que "cada uno en el partido tiene sus obligaciones" y, en su caso, conocía que "había una moción en Ponferrada y me dijeron que iba a entrar el alcalde socialista y que iba a haber una dimisión del alcalde actual y del concejal acusado". "Eso sí lo sabía, pero no sabía nada más", ha apostillado.