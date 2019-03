Rubalcaba: "Es el momento de que Bildu demuestre que se ha desvinculado de ETA"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha considerado hoy un "disparate" pensar que los "cientos de miles" de votantes de Bildu el 22-M apoyan la violencia, y por eso cree que es el momento de que la coalición demuestre su desvinculación total de ETA.

"Yo no puedo pensar y no quiero pensar que todos los que han votado estén a favor de la violencia, al contrario, voy a pensar que muchos, que la mayoría de ellos, han creído a Bildu en su afán, lo han dicho ellos, por desvincularse de ETA", ha asegurado Rubalcaba, que ha recordado que él no era partidario de que pudiera presentarse el 22-M. Por todo ello, el titular de Interior ha considerado que ahora es el momento de que Bildu demuestre en las instituciones "si efectivamente está o no en esa línea".

En respuesta al senador del PP Luis Peral en la sesión de control en la Cámara Alta, el vicepresidente primero ha expresado su respeto por la decisión del Tribunal Constitucional que permitió a Bildu presentarse a las elecciones del pasado domingo, y también su respeto por la decisión de los ciudadanos que han dado su voto a la coalición.

No comparte esta opinión el senador Luis Peral, que ha lamentado que Bildu, "una coalición dominada por Batasuna", ha denunciado, pueda gobernar en la Diputación de Guipúzcoa y en decenas de ayuntamientos, gracias a la sentencia del Constitucional.

"Usted lamentará algún día haber estado en un Gobierno que no hizo lo suficiente para impedir la presencia de Bildu en las instituciones", le ha reprochado Peral, que ha alertado de que si la coalición llega a presentarse a las próximas elecciones vascas es posible que no vuelva a haber un "Gobierno constitucionalista" en el País Vasco.

No está de acuerdo Rubalcaba, que ha pedido respeto a las decisiones judiciales, al tiempo que ha recordado que todavía está pendiente una resolución del TC sobre Sortu.

"Hay una línea roja que los demócratas no debemos traspasar", ha dicho el vicepresidente en referencia a la acusación del PP de que el Ejecutivo influyó en la sentencia del alto tribunal sobre Bildu.

En este sentido, Rubalcaba ha vuelto a pedir la unidad de los demócratas cuando se están recorriendo "los metros finales" de la historia de ETA aunque, entre tanto, las Fuerzas de Seguridad seguirán trabajando para acabar contra la banda terrorista.