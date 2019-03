Rubalcaba se molesta por las declaraciones de Sarkozy

"Esas cosas pasan en política. Todo el mundo sabe lo que ha pasado aquí y cuantas manos ha echado Rajoy al cuello del Gobierno. Diga lo que diga Sarkozy, la oposición de Rajoy no la va a blanquear con declaraciones políticamente correctas", ha manifestado.

Al ser preguntado por la dación en pago para las hipotecas, una opción el PSOE recoge en su programa electoral, Rubalcaba ha apuntado que esta posibilidad ya existe en la ley española, pero que no forma parte de nuestra cultura hipotecaria. A su juicio, lo que sí se puede hacer es cambiar la ley para que deje de pasar algo que considera "muy peculiar", que es que las tasadoras pertenezcan a los bancos.

Por otra parte, Rubalcaba ha compartido la idea del Movimiento 15-M de llevar a cabo una reforma electoral ya que percibe una "lejanía" entre los ciudadanos y los políticos elegidos. "Me parece bien que lo pidan, yo creo que el 15-M en eso tienen razón", ha valorado.

El candidato socialista ha defendido que las próximas elecciones son las más importantes desde 1977 y, por eso, ha asegurado que en este momento sólo piensa "en ganar" y no en algo que comparativamente puede parecer "pequeñito", como es el qué sucederá después de las elecciones con el liderazgo en el seno del PSOE.

Según Rubalcaba, los dirigentes y cuadros socialistas que están hablando del asunto y diciendo que no se irá del partido 'ni con agua caliente' actúan así "porque no son candidatos" y no están sintiendo "la responsabilidad tremenda" que siente él.