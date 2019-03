Rubalcaba: "Los militantes del PSOE me quieren"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recordado este miércoles que ser candidato a la presidencia del Gobierno es una decisión propia y que, por el contrario, ocupar el cargo de jefe del Ejecutivo es una decisión que toman los ciudadanos.



"Candidato a presidente de Gobierno eso es lo que yo decido, presidente del Gobierno es lo que deciden los españoles", ha recalcado Rubalcaba, en una entrevista en la Cadena Ser, tras reconocer que pensó en presentar su candidatura incluso "antes" de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara que no se volvería a presentar como cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones generales de 2012.



El sábado el Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre Congresos, y el propio Zapatero respaldaron la candidatura del vicepresidente del Gobierno al considerar que es la persona que quieren" los militantes y los votantes, es "respetado" por los adversarios y "temido" por algunos como, por ejemplo, "los terroristas de ETA".



"Se distinguir el fervor normal de un mítin de otra cosa" y en la campaña había una "presión muy fuerte. He tenido múltiples dedazos, llamadas, correos, mensajes que me decían que tenía que hacerlo yo. Tengo claro que los militantes del PSOE me quieren y me lo demuestran continuamente. Cada vez que hay lío no sabe la cantidad de muestras de solidaridad de los militantes que recibo y muchísimo más cuanto más te acercas a las bases" del partido, ha recalcado el ministro del Interior.



No obstante, Rubalcaba no ha querido pronunciarse sobre las acusaciones que la semana pasada lanzó la ministra de Defensa, Carme Chacón, que, al anunciar su renuncia a presentar su candidatura, denunció que habían una serie de maniobras para desestabilizar al Gobierno.



El vicepresidente ha emplazado a Chacón a explicar sus declaraciones y ha asegurado que él cuenta con ella y viceversa. "No debo ser yo el que lo interprete, yo creo que ella lo hará y además lo hace muy bien, así que ese no es mi tema. Cuento con ella y ella me ha dicho que cuenta conmigo cosa que es una obviedad en dos personas que llevan trabajando casi doce años", ha recalcado el también portavoz del Gobierno en el Congreso de los Diputados.



Dicho esto, Rubalcaba ha reconocido la derrota electoral que han sufrido los socialistas en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de mayo y ha destacado la necesidad de "reflexionar" y de realizar una conferencia política que siente las bases del próximo programa electoral, que "profundice" en algunas ideas y que "cambie" porque, a su entender, es la única forma para salir "del todo de la tormenta en la que todavía estamos metidos".