Rubalcaba pide impulsar un cambio en la Constitución que incluya a la Casa del Rey

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado en 'Herrera en la Onda' que "la indignación no debe transformarse en coacción", en referencia a los últimos casos de 'escraches' a líderes del PP por la plataforma Stop Desahucios.

Rubalcaba ha defendido su propuesta de crear un fondo contra la pobreza de 1.000 millones de euros y ha explicado cómo lograrlo. "Es una cantidad que es muy fácil de conseguir de lo recaudado del fraude fiscal, del que salen 11.000 millones anuales".

Pide que el Rey tenga un estatus similar al de los políticos

Sobre el caso de los ERE en Andalucía, ha defendido la actuación del la Junta de Andalucía en el caso de los ERE, una institución que dice "ha dado la cara frente al problema".

También ha defendido aplicar cambios a la Casa del Rey "en un momento difícil como el que atraviesa", pero se trataría de unos cambios "como los que necesitan otras instituciones". Además, se ha mostrado partidario de que el Rey tenga un "estatus semejante al resto de los políticos y responsables públicos"

En cuanto a la reunión secreta con Artur Mas, Rubalcaba ha asegurado que "es una cita que estaba pendiente desde hacía tiempo" y comenta los temas tratados: "Le explique al señor Más nuestra propuesta de reforma constitucional para seguir conviviendo juntos".

Preguntado por la muerte de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, Rubalcaba la he descrito como "una mujer de firmes convicciones":

"Thatcher fue una persona de profundas convicciones, que yo no comparto, porque no las creo buenas para ciudadanos. Puso al borde de la ruina el sistema nacional de salud británico, lo que intenta el PP aquí".