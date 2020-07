Rubalcaba dice a Otegi que no se dirija al Estado sino a ETA

El vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido al líder abertzale Arnaldo Otegi, tras su petición al Gobierno para que asuma una gestión política para "construir un escenario de soluciones definitivas", que no se dirija al Estado sino a ETA.

El ministro se ha referido de nuevo al alto el fuego anunciado por la organización terrorista y a la entrevista que publica Gara en la que el líder abertzale considera "fundamental" la presencia de Batasuna en las elecciones de mayo.

Rubalcaba ha asegurado que no había leído en profundidad la entrevista de Otegi, preso en la cárcel de Logroño y al que Gara menciona como "el interlocutor principal de la izquierda abertzale y su mayor referente", pero sólo habiendo leído el titular le dice que "se equivoca de interlocutor".

"No tiene que hablar hacia el Estado, que tiene una posición muy clara, es a ETA (...), que es quien le contamina", ha incidido el ministro, que ha pedido a Otegi que "deje de decir al Gobierno lo que tiene que hacer", que es "aplicar la ley y ellos cumplirla".

Rubalcaba se ha mostrado convencido de que no verá como ministro o miembro del Gobierno el final de ETA, pues "no es una cosa de meses", y también de que a día de hoy Batasuna no tiene posibilidad de estar en las elecciones de mayo y "lo sabe".

De ahí que ayer, según ha recordado, desde Batasuna se dijera que habría más comunicados de ETA porque el último comunicado tampoco es la noticia para la formación ilegal, que no ha acabado de completar el camino.

Por último, el responsable de las fuerzas de seguridad ha negado que la operación de ayer -que se saldó con dos detenciones, entre ellos el responsable de encriptar la información de la banda en ordenadores- sea causa-efecto del comunicado.