Rubalcaba no comparte la "fórmula del derecho a decidir" que propone el PSC

Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado, horas antes de que arranque la Ejecutiva Federal del PSOE para analizar los malos resultados en los comicios de Galicia y País Vasco, que va a proponer a la cúpula socialista "una revisión profunda de la situación del partido y un impulso hacia adelante". "Tenemos que pensar qué ha pasado (...) Está claro que hay que cambiar pero saber cómo y hacia dónde", señaló.

Ha asegurado que no comparte "la fórmula del derecho a decidir" que plantea el PSC en su programa electoral, aunque entiende que los socialistas catalanes hayan entrado en este debate porque es permanente en Cataluña estos días.

Rubalcaba ha hecho estas declaraciones después de que ayer el PSC aprobara su programa electoral para las próximas elecciones del 25 de noviembre, en el que se recoge su apuesta por que se reconozca explícitamente el derecho a decidir del pueblo de Cataluña a través de una consulta legal, en el marco de una reforma federal de la Constitución. "No comparto la fórmula del derecho a decidir, no la comparto, y en este sentido no comparto esta parte del programa del PSC", ha insistido el líder socialista.

"Una vez que lleguemos a un acuerdo debemos cerrar filas", afirmó

Rubalcaba ha reconocido que, como partido autónomo, el PSC defiende en ocasiones cosas con las que el PSOE no está de acuerdo, pero ha subrayado que sí comparten "lo esencial", que es que Cataluña siga formando parte de España.

Sobre la tensa relación entre el PP y CiU, Alfredo Pérez Rubalcaba no entiende que "Rajoy y Mas no hayan sido capaces de llegar un acuerdo" y señaló que tras año y medio juntos, "ahora han entrado en un divorcio explosivo".

En una entrevista en Herrera en la Onda, el líder socialista respondió a las dudas sobre su relación con José Antonio Griñán, que en una entrevista aseguró que sería un error que Rubalcaba se atrinchere hasta 2016.

El líder socialista no cree que Griñán aspire a líderar el partido: "El tiene sus opiniones pero no creo que su aspiración sea ser secretario general, a mí jamás me ha dicho nada de eso. Siempre me he sentido cómodo con Griñán y me ha mostrado su total apoyo en varios debates dentro del partido, como cuando propuse impulsar más acuerdos con el PP".

Como ya hiciera el pasado miércoles, Rubalcaba recalcó que se mantendrá al frente del partido mientras conserve el apoyo de la mayoría de los militantes. "Me dieron su confianza y tengo intención de cumplir con los cuatro años. Es una legislatura muy complicada que va muy deprisa y por eso les voy a decir que es necesario hacer los cambios a mas velocidad", explicó.

El líder socialista tiene claro que es necesario reformar la Carta Magna para avanzar hacia el federalismo, una idea que siempre ha defendido el PSOE. "Es evidente que hay que cambiar el Senado, esperemos que podamos reformar la Constitución con el mismo consenso que cuando se creó", dijo.