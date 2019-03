El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado este martes en el Senado que no hay datos que permitan afirmar que el Gobierno venezolano tuviese conocimiento de que en su territorio se llevasen a cabo adiestramiento de etarras, aunque ha añadido que solicitará al Ejecutivo de Hugo Chávez incrementar la cooperación que, a su juicio, ya existía desde que aparecieron los primeros indicios de relación entre la banda y el país caribeño el pasado marzo.

El ministro ha dejado claro que el Gobierno español da "verosimilitud" a las confesiones de los dos etarras que admitieron ante la Guardia Civil que en el 2008 habían viajado a Venezuela para entrenarse a en un campo de entrenamiento.

"Creemos que hay suficientes elementos para pensar que efectivamente se produjo así y no dudamos de su verosimilitud" ha explicado Rubalcaba, pero acto seguido ha añadido que "eso no quiere decir, porque no hay ninguna prueba ni nada que permita ni tan siquiera imaginarlo, que el Gobierno tuviera nada que ver con estos entrenamientos de ETA en su territorio".

"No hay ningún dato, ninguna afirmación de ninguno de estos etarras que permita inferir, colegir, ni tan siquiera sospechar que el Gobierno venezolano tuviera algo que ver con eso. Esto quiero que quede bien claro", ha dicho el ministro quien, no obstante ha anunciado que el Gobierno español ya ha pedido "inmediatamente al Gobierno venezolano que investigue a fondo si este suceso tuvo lugar y en su caso la participación de algún posible ciudadano venezolano me estoy refiriendo a Arturo Cubillas que tiene una relación seria con ETA".

Según ha dicho, el Gobierno venezolano "ya ha contestado que sí que lo va investigar y el Gobierno español no tiene ninguna duda de que lo va a hacer".

"La colaboración del Gobierno venezolano para luchar contra ETA ha mejorado sustancialmente en los últimos meses", ha aseverado.

Lo que le pedimos es que esa colaboración que ha mejorado en los últimos meses se incremente para que a ETA le sea imposible realizar en suelo venezolano ninguna actividad", ha insistido el ministro quien ha manifestado su confianza en que las últimas declaraciones del presidente Chávez "van en esa dirección".

Rubalcaba se ha referido al pasado mes de marzo cuando un juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco expuso las primera pruebas de las relaciones entre ETA y las FARC con el auspicio del régimen de Chávez en Venezuela. Desde aquel momento hace ya tiempo que venimos trabajando con el Gobierno venezolano, aunque este tipo de cosas se informen con más o menos detalle, pero es verdad que a partir del auto del juez Velasco incrementamos esa colaboración y lo pedimos públicamente y es verdad que desde entonces han pasado una serie de cosas en Venezuela que demuestra que el Gobierno venezolano está poniéndose las pilas en esta materia, bastantes, dos o tres cosas.

En concreto, el ministro se refería a la detención en marzo de Walter Wendelin, arrestado de nuevo el pasado día 27 en Vitoria por ser el delegado de 'Askapena' en Latinoamérica o el registro de un avión en Caracas procedente de Lisboa por el riesgo de que en él viajase el presunto etarra Oier Gómez.

Así ha interpretado las declaraciones de los dos etarras del 'comando Imanol' como "un aldabonazo que permite decirle al Gobierno de Venezuela 'tenéis que trabajar más intensamente porque este asunto tal y como viene diciendo el Gobierno español es una asunto que está ahí y es verdad que para ETA Venezuela durante un tiempo ha sido un cierto respiro".

Por otra parte, el ministro no ha querido entrar a valorar unas palabras del embajador de Venezuela en España quien esta mañana ha asegurado que su Gobierno no tiene dudas de que las confesiones de los etarras no fueron "totalmente voluntarias", si bien posteriormente ha matizado sus palabras despejando cualquier acusación de torturas.