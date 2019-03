Rubalcaba ve en el anuncio de los presos "un paso adelante" hacia fin de ETA

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado de "inédito" y un "paso adelante" el anuncio del colectivo de presos de ETA (EPPK) de sumarse al Acuerdo de Gernika, tras el que, ha dicho, "estamos más cerca del final que ayer".

Así lo ha dicho Rubalcaba durante la clausura del foro "Gobernar el cambio global", el último que celebra el PSOE antes de su Conferencia Política y en el que hoy interviene acompañado por el ex Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Javier Solana.

Para Rubalcaba, tras este comunicado, no se puede decir ni que todo se ha acabado ni que no ha pasado nada. "Ha pasado una cosa, inédita, importante, un paso adelante en un sector que hasta ahora no lo había dado", ha afirmado el exministro del Interior. En este contexto, el candidato socialista ha reiterado que estamos en el final de esa lucha contra ETA y ha recalcado: "estamos más cerca del final que ayer".

El PP pide no sobrevalorar el anuncio

El portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda, ha comparecido ante los informadores en Zaragoza para subrayar que hay que estar en el terreno de la exigencia democrática y no en el de la complacencia o sobrevaloración ante el texto de los presos etarras.

Ha añadido que debe exigirse la colaboración con la Justicia, el reconocimiento del daño causado y la disolución definitiva de ETA.

"Ningún escenario que sea de impunidad o de contrapartidas políticas a ETA es un escenario que nos acerque al final de la banda, y vemos continuamente cómo se intenta marear la perdiz para no acabar de decir lo que hay que decir, que es pedir la disolución definitiva e incondicional de la banda", ha insistido.