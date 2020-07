Rubalcaba augura que el Gobierno no compensará el IPC a las pensiones

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha augurado que el Gobierno no compensará la desviación del IPC a las pensiones y cree que no lo hará público hasta después de las elecciones gallegas y vascas que se celebrarán el próximo 21 de octubre.

Durante la presentación del candidato socialista a la Xunta de Galicia, Pachi Vázquez, en el Forum Europa, Rubalcaba se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para preguntarle si va a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

Según ha recordado, aunque el Ejecutivo haya anunciado una subida de pensiones del uno por ciento, la inflación subirá más del tres por ciento, por lo que "aún les deben más de dos puntos".

"¿Lo va hacer usted o no?", ha dicho Rubalcaba a Rajoy, al tiempo que se ha mostrado convencido de que el Gobierno tiene que saber esta respuesta porque, de hacerlo, tendrán que pagarlo con las cuentas de 2013. "Tienen que saber ya si hay presupuestos para pagar esa diferencia entre lo que ha subido la pensión y lo que va subir la inflación", ha insistido.

"No lo han dicho y lo saben. Y si no lo han dicho y lo saben tendrán alguna razón, que son las elecciones -ha advertido el líder del PSOE-. Todo apunta a que no lo van a hacer y lo anunciarán después, en noviembre, cuando hayan pasado las elecciones".

En la presentación, Rubalcaba también se ha referido a Vázquez como "amigo y compañero" y a la circunstancia de que el candidato sea médico, en concreto epidemiólogo. "Nada mejor que un epidemiólogo para combatir el virus del egoísmo y la codicia que la derecha intenta extender por Galicia, por España y por el resto de Europa".

El dirigente socialista ha valorado que Vázquez "tiene un máster en solución de problemas y sobre todo un doctorado en evitar sufrimientos".

En este marco, Rubalcaba ha censurado las cuentas públicas presentadas por el Ejecutivo, con las que considera que se sigue "imponiendo una sobredosis de dolor", aplicando "la receta equivocada" y también "injusta porque no conduce a ningún sitio".

Pero además, ha advertido de que los Presupuestos Generales para el próximo ejercicio tienen "lo peor" que pueden contener en época de crisis porque "son increíbles, reparten injustamente los esfuerzos y no van a crear empleo".