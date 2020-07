Rubalcaba asegura que centrará su acción política en "escuchar, hacer y explicar"

En un acto con las Juventudes Socialistas, que se ha celebrado este sábado en la sede socialista madrileña, Rubalcaba ha considerado necesario "escuchar lo que los jóvenes están pidiendo, hacer un buen programa electoral y explicarlo". El candidato socialista se ha mostrado convencido de que "los españoles son ciudadanos maduros que les gusta conocer las ofertas políticas y estudiarlas", por lo que ha considerado que en un momento de crisis como el actual les van a oír "como nunca" porque "la gente lo está pasando muy mal". Tras apostar por "un buen programa, ambicioso pero creíble", Rubalcaba ha pedido el "apoyo" de los jóvenes, de los que ha dicho que alguna vez los ha tenido "al otro lado de la mesa". En este sentido, ha dicho que el objetivo del PSOE es que "nadie se quede atrás" porque la experiencia dice que "cuando hay una crisis tan importante en la salida hay quien se queda atrás y quien sale mejor y peor". "Estamos viendo la salida de la crisis, todavía no esta claro del todo, tenemos que seguir trabajando pero al final del túnel veremos la luz" porque "estamos creciendo y creceremos más", ha precisado Rubalcaba. Por ello, el candidato del PSOE ha vuelto a insistir en que es necesario que "los que menos han notado" ayuden para que los que lo han pasado mal puedan salir adelante, ya que "nadie se puede quedar atrás y mucho menos aquellos que no han cometido ningún error". Un minuto de silencio

El candidato socialista ha mostrado su pesar por las víctimas de los ataques perpetrados en Noruega y ha recordado que España, lamentablemente, "sabe bien" lo que es la violencia política, ante la que ha sostenido que "no hay otro remedio" que "firmeza democrática".

Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido el encargado de abrir el Comité Federal de las Juventudes Socialistas (JSE) y ha confesado que el partido se ha planteado la idoneidad del acto ante la "monstruosidad" cometida ayer en Noruega. Sin embargo, ha sostenido que "el mejor homenaje" que se puede hacer a los fallecidos es continuar "discutiendo de política" y seguir con su legado.

"Había que hacerlo, teníamos que reafirmarnos en aquello que nos ha traído aquí como el mejor homenaje a lo acaecido en Noruega", ha insistido antes de lanzar un mensaje a los terroristas y todos los que practican la violencia política: "No nos van a sacar del juego político, no nos va a asustar. Quieren sembrar miedo y que dejemos de hacer aquello que estamos haciendo aquí, pero no lo van a conseguir".



En este contexto, Rubalcaba ha querido destacar que el atentado perpetrado en Noruega utilizó la violencia contra los valores de la política democrática, que son "el acuerdo, la democracia y la defensa de la vida como valor supremo", y ha llamado a alzarse en su defensa.