Rubalcaba sobre abandonar su escaño en el Congreso: "Ya veré"

El candidato a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha querido desvelar si dejará su escaño en el Cámara Baja en el caso de perder el Congreso del partido, en el que se decidirá quién será el próximo secretario general del PSOE, y se ha limitado a decir que "ya verá" y que no le importa si pierde porque "la democracia es así".



En una entrevista condedida a una cadena de radio Rubalcaba ha asegurado que no le preocupa "mucho" su futuro profesional y ha recordado que, en estos momentos, está centrado en decir al PSOE que él tiene "ideas" para conseguir salir de la "muy difícil" situación por la que atraviesa el partido. "Yo soy diputado y me debo a eso, pero ya veré.

No preocupa mucho mi futuro personal en ese sentido, soy una persona que medito mucho las cosas y cuando decido algo lo hago hasta el final. Ahora voy a esforzarme por decirle a mis compañeros que tengo ideas para salir de este asunto y no me importa si pierdo. La democracia es así, unas veces se gana y otras se pierde", ha subrayado.



Responde a los partidarios de Chacón

Además, el candidato a la Secretaría General del PSOE ha respondido a la plataforma 'Muchopsoeporhacer', que apoya a Carme Chacón, que durante su etapa como ministro del Interior sí combatió la corrupción a pesar de las "muchas broncas" que tuvo tanto "dentro como fuera" del partido. Rubalcaba se ha referido así al nuevo documento del grupo de Chacón sobre regeneración democrática del partido, escrito por Cristina Narbona, que este martes se va a presentar y en el que se plantea no concentrar tanto poder en pocos dirigentes y, además, se asegura que el PSOE no ha combatido suficientemente la corrupción y ha tolerado el enriquecimiento y el sobreendeudamiento asociado a la burbuja inmobiliaria.