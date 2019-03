Romeva, en el Pleno del Parlament: "Es la hora de ir a por todas"

El pleno extraordinario en el que se vota la propuesta de resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP ha arrancado poco después de las 10.00 horas en el Parlament, con un minuto de silencio en memoria de las cuatro víctimas en un geriátrico de Agramunt (Lleida).

Romeva reta al Gobierno y afirma que no frenarán el proceso con "artillería legalista"

El diputado de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha defendido el inicio de la construcción de una "república" catalana "contando con todos" y ha advertido al Gobierno de que no frenará el proceso cargando "los tribunales con artillería legalista" porque "ha llegado la hora de ir a por todas", ha dicho.

En la defensa de la proposición de JxSí y CUP para el inicio del proceso de independencia de Cataluña en el Parlamento catalán, Romeva ha juzgado que este camino es una "oportunidad de oro para construir un estado moderno y ejemplar, en lo que tiene que ver también con las malas prácticas en la corrupción".

Ha remarcado que se trata de una "demanda democrática y una urgencia social", porque la independencia "va esencialmente de defender los derechos de las personas" y que éstas "vivan mejor", al tiempo que ha remarcado que la resolución contempla la voluntad de negociar la secesión con España y la comunidad internacional. Sin embargo, Romeva ha advertido al Gobierno de que "cargar los tribunales con artillería legalista" no le dará resultado, porque el proceso catalán no tiene "freno": "Si no es hoy, será mañana; si no somos nosotros, serán otros, pero este país hace tiempo que dice que ha llegado la hora de ir por todas", ha apostillado.

La vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, ha exigido a la CUP que "no juegue" con su nombre como posible alternativa a Artur Mas para ocupar la presidencia de la Generalitat.

Munté exige a la CUP que "no juegue" con su nombre como alternativa a Mas

"Junts pel Sí tiene un único candidato, no varios, y los candidatos ni se improvisan, ni se inventan y ni mucho menos se imponen", ha subrayado. Para dejar claro que no quiere que se especule con la posibilidad de que acabe desbancando a Mas, ha remarcado: "Pido que no se juegue con mi nombre, estoy cien por cien al lado del presidente". "El Govern está perfectamente alineado con esta postura, pido que se continúe trabajando para alcanzar un acuerdo, porque lo que tenemos entre manos es muy importante", ha insistido.

Preguntada por si en caso extremo, ante la constatación del rechazo de la CUP a investir a Mas, estaría dispuesta a asumir la responsabilidad de dirigir el gobierno, ha asegurado que "no hay ninguna posibilidad".

"Hay muchas personas que se han sumado al proceso porque al frente hay una persona como el presidente Mas", ha añadido Munté, que ha destacado que "lo que vamos a hacer es tan importante, y lo que vendrá después también, que no deberíamos perder el tiempo con quinielas de nombres, tú sí puedes ser presidente, tú no...".