Rodríguez Ibarra se muestra "sorprendido" ante los pagos en metálico en el PSOE: "Yo jamás he cobrado nada"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente (PSOE) ha llegado al plató de Espejo Público para abordar la actualidad política y social de nuestro país. La situación del Rey emérito tras la publicación de sus memorias en Francia, el reciente anuncio de Junts de enmiendas a "la totalidad de las leyes" que el Gobierno tiene registradas en el Congreso, una hipotética convocatoria de elecciones, la situación de Extremadura, el caso Koldo, o los pagos en metálico en el PSOE ante lo que se muestra "sorprendido", son algunos de los asuntos que ha tratado con Susanna Griso.

"Yo nunca cobré"

Sobre ese trasiego de billetes y pagos en metálico, Rodríguez Ibarra señala que incluso le sorprende "el pago, aunque fuera por transferencia". Explica: "yo estaba en la Ejecutiva Federal del partido dos veces y yo nunca cobré, pero nada, porque en aquellos tiempos yo creo que no se cobraba, si ahora cobran será que han renunciado al sueldo de diputado y de ministros, o están cobrando de diputados, de ministros, y del PSOE", precisa. Se muestra tajante e insiste: "a mi me sorprende esa situación, yo jamás he cobrado nada de mi partido".

Preguntado sobre si ni siquiera ha cobrado una dieta con un sobre, Ibarra dice que "nunca, ni por sobre ni por transferencia". Tampoco lo ha pedido "jamás", "ni nadie nos dijo que pasáramos dietas". "Yo era diputado o era presidente, tenia mi sueldo, por lo tanto, nadie me tenia que satisfacer los cargos, y si alguna vez comía en Madrid, y comía con alguien como consecuencia de mi condición como presidente, pagaba la Junta de Extremadura".

Junts anuncia enmiendas a "la totalidad de las leyes"

Este jueves, Junts ha anunciado enmiendas a la "la totalidad de las leyes" que el Gobierno tiene registradas en el Congreso y que hará lo mismo con las que lleve al Congreso en el futuro, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, a menos que "una sus votos con el PP y Vox". "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", así lo ha anunciado la portavoz del partido, Miriam Nogueras, quien ha asegurado que "el PSOE y Sumar se han aferrado a nuestros votos para no gobernar". Ha señalado que el Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa" y que la maniobra de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar.

En cuanto a este reciente anuncio, Rodríguez Ibarra se pregunta si "¿no habíamos quedado que dándole amnistía y dándole lo que pedían, Cataluña se pacificaba?".

Posible convocatoria de elecciones?

En cuanto a la pregunta de si Pedro Sánchez debería convocar elecciones, considera que "si no va a encontrar apoyo para llevar adelante leyes, la única solución es preguntarles a los españoles".